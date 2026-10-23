A- A+

streaming Bruna Marquezine entra para o elenco da terceira temporada de "Magnatas do Crime" Atriz brasileira se junta a Orlando Bloom e Elijah Wood na série da Netflix, que já está sendo gravada no Reino Unido e em Marrocos

Bruna Marquezine, de 31 anos, foi anunciada nesta sexta-feira (23) como uma das novidades do elenco da terceira temporada de “Magnatas do Crime”, série da Netflix criada por Guy Ritchie.

A atriz brasileira dividirá os novos episódios com nomes como Orlando Bloom, de “Piratas do Caribe”, e Elijah Wood, de “O Senhor dos Anéis”. A personagem de Marquezine ainda não foi revelada.

As gravações da nova temporada já estão em andamento no Reino Unido e no Marrocos. A Netflix ainda não divulgou detalhes da trama nem informou a previsão de estreia. Ao todo, a terceira temporada terá oito episódios.

Lançada em 2024, “Magnatas do Crime” acompanha Eddie Horniman, interpretado por Theo James, um jovem aristocrata que herda a propriedade da família e descobre que as terras escondem um império de produção de maconha. A partir da descoberta, ele passa a transitar entre a aristocracia britânica e o mundo do crime organizado.

Além de Marquezine, Bloom e Wood, a produção anunciou outros reforços para a nova temporada, como Robert Carlyle, Dexter Fletcher, Ed Speleers, Saffron Burrows, Philip Arditti e Bugzy Malone.

Parte do elenco das temporadas anteriores também retorna. Theo James, Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow e Maya Jama estão confirmados nos novos episódios. Guy Ritchie continua responsável pelo roteiro e pela direção da série.

A nova fase deve aprofundar as consequências das escolhas de Eddie. Segundo Theo James, o personagem começa a perceber a relação entre violência e poder. Em entrevista à Reuters, o ator afirmou que a temporada explora o que séculos de nobreza ligada à propriedade de terras e uma grande riqueza herdada podem provocar em uma pessoa.

A participação em “Magnatas do crime” representa mais um trabalho internacional na carreira de Marquezine. A atriz estreou em Hollywood no filme “Besouro Azul”, filme da DC lançado em 2023, no qual interpretou Jenny Kord ao lado de Xolo Maridueña.

Veja também