A- A+

FAMOSOS Bruna Marquezine relembra pressões sofridas na época em que namorava Neymar: "Chorava muito" Durante evento realizado em São Paulo, atriz revelou um momento de vulnerabilidade quando estava em novela na Globo

Bruna Marquezine abriu o jogo sobre uma fase delicada de sua vida pessoal e profissional, durante o evento "Power Talks", realizado em São Paulo, na última segunda-feira (22). A atriz, que hoje tem 30 anos, relembrou quando tinha apenas 18 e precisou lidar, ao mesmo tempo, com um namoro conturbado e a responsabilidade de protagonizar uma novela.

“Foi um momento muito vulnerável da minha vida, tinha completado 18 anos, estava fazendo uma novela que não estava indo muito bem. Me tornei protagonista desta novela já com ela no ar em uma tentativa de ganhar o público”, disse a atriz, sem citar de qual folhetim estava falando.

Em 2014, quando tinha 19 anos, Bruna Marquezine estava na novela “Em Família”, última escrita por Manoel Carlos e que ficou marcada pela baixa audiência. A atriz interpretava Luiza, filha de Helena (Júlia Lemmertz), protagonista que acabou sendo ofuscada na trama pelo romance entre a filha e seu ex-namorado.



No mesmo período, Bruna vivia um relacionamento com Neymar. O romance entre a atriz e o jogador de futebol passou por várias idas e vindas entre 2012 e 2018. “Estava lidando com o peso de uma vida pessoal muito exposta, um relacionamento muito difícil”, revelou.

Segundo a artista, ela passou a sentir o peso de sofrer cobranças profissionais em paralelo com a exposição não controlada de sua vida pessoal. Sem citar nomes, a atual namorada do cantor Shawn Mendes diz ter ouvido de um superior algo que a magoou.

“Fizeram uma reclamação no RH de que eu chorava muito e atrapalhava a maquiagem. Hoje em dia faço piada, mas fui chamada para uma reunião e ouvi de um homem que eu precisava ser como tal atriz. Aquilo me feriu profundamente. Eu estava em uma situação tão vulnerável, precisando de suporte”, contou.

A partir desta experiência, Marquezine diz ter passado a sentir os efeitos da Síndrome da Impostora, fenômeno psicológico em que o indivíduo não consegue internalizar seu próprio sucesso. Com a ajuda da terapia, a artista afirma ter superado esse problema.

“Hoje olho para trás com muito afeto por aquela menina, que estava enfrentando aquilo tudo. Acho que é um exemplo de como a sociedade cobra a gente”, comenta.

Veja também