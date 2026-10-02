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Família

Bruna Marquezine revela que quer ser mãe

Em entrevista, a atriz falou do desejo de construir família; Marquezine namora o cantor Shawn Mendes

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Bruna Marquezine de 31 anos, revelou em entrevista o seu desejo de ser mãeBruna Marquezine de 31 anos, revelou em entrevista o seu desejo de ser mãe - Foto: Instagram/Reprodução

Bruna Marquezine revelou desejo de ser mãe e constituir uma família. Em entrevista à revista Elle Brasil, a atriz comentou planos para futuro.

"Eu quero ser mãe", disse. "Quero formar minha família, quero cuidar de bichos, quero cuidar de gente, quero ajudar as pessoas " A brasileira namora o cantor canadense Shawn Mendes.

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Na publicação, disponível nas bancas desde a última segunda-feira (28), a atriz também comentou sua longa carreira, e falou sobre fé, feminismo e moda.

Declaração pública de amor

Em agosto, em seu aniversário de 31 anos, Bruna Marquezine recebeu homenagem apaixonada de Shawn Mendes.

"Feliz aniversário, meu amor. Você é uma luz e uma mãe em todos os lugares por onde passa. Não quero ser sentimental demais, mas você realmente mudou a minha vida, e sou muito, muito grato por você. Eu te amo muito, muito, muito", escreveu na legenda da postagem.

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