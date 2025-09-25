Qui, 25 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VIAGEM

Bruna Marquezine Sasha Meneghel e João Lucas curtem a Itália; veja fotos

A atriz viajou para região de Puglia, no sul da Itália

Reportar Erro
Bruna Marquezine viajou acompanhada do casal de amigos Sasha Meneghel e João LucasBruna Marquezine viajou acompanhada do casal de amigos Sasha Meneghel e João Lucas - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine aproveitou a quarta-feira, 24, para compartilhar as fotos de sua viagem à região de Puglia, no sul da Itália. A atriz viajou acompanhada do casal de amigos Sasha Meneghel e João Lucas, com quem passou quatro dias na região.

Leia também

• Filha de Virginia e Zé Felipe recebe alta após internação em São Paulo

• Virginia Fonseca monta quiosque da Wepink dentro da quadra da Grande Rio e gera polêmica; veja

• Após polêmica com Neymar, Virginia Fonseca cita 'sumidinha' das redes sociais e fala de solteirice

"Dolce far niente", escreveu Bruna na publicação. A frase italiana significa literalmente "doce fazer nada" e descreve o prazer de simplesmente não fazer nada. "Amo você e amei nossos dias", comentou Sasha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

O trio se hospedou no Rocco Forte Masseria Torre Maizza, hotel de luxo que oferece suítes e vilas para grupos e tem diárias que podem chegar a R$ 29 mil, com café da manhã incluído.

No Instagram Marquezine publicou fotos de biquíni, curtindo praias da região, além de nadar no mar ao lado de Sasha.

A filha de Xuxa também compartilhou fotos da viagem, mostrando o trio desfrutando do ambiente do resort e da culinária italiana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por SASHA (@sashameneghel)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter