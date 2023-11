Bruna Marquezine surge como guia turística em vídeo para gringos sobre o Brasil: 'Orgulho'

A- A+

A atriz Bruna Marquezine é aficionada por coxinha. Em qualquer festa que a artista organiza, a iguaria está lá servida nas bandejas — fresca, suculenta, bem recheada —, como a própria revela. A brasileira de 28 anos surgiu, nesta quarta-feira (8), fazendo as vezes de guia turística do Brasil, num vídeo voltado para estrangeiros e produzido pela revista americana Condé Nast Traveler.

A publicação gringa convidou a artista para elencar o melhor do país, de maneira bem-humorada e didática, no tal vídeo que agora está disponível no YouTube. Falando inglês, Bruna lista pratos e ingredientes típicos, como feijoada e aipim, e comenta acerca de determinadas festas populares, como o carnaval do Rio de Janeiro e da Bahia e as tradicionais celebrações de fim de ano.

Veja o vídeo:

