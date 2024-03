A- A+

moda Bruna Marquezine veste look transparente no Lollapalooza e recebe críticas nas redes sociais Vestido utilizado pela atriz no último dia do festival custa mais de R$ 1.500

Não foram somente os shows que repercutiram no último dia do Lollapalooza. Bruna Marquezine, que compareceu neste domingo (24) ao festival realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, roubou as atenções com o look que escolheu para a ocasião.

A atriz ousou ao optar pela transparência, tendência que está em alta entre as famosas. Usando um vestido preto transparente com babados, ela dispensou o sutiã, cobrindo os mamilos com uma tira de pano da própria roupa. A calcinha, uma hot pants preta, também ficou à mostra.

O vestido utilizado pela artista é assinado pela grife britânica Rat & Boa e custa R$ 1.578. Ao chegar no festival, ela ainda estava com uma jaqueta preta por cima da roupa e óculos escuros. Nas redes sociais, a escolha de Bruna deu o que falar. Alguns internautas questionaram o “bom gosto” da atriz e não pouparam nas críticas.

“Gosto muito da Bruna, mas achei desnecessário essa roupa”, escreveu uma. “Ela estava de camisola no show ou é montagem?”, perguntou outro. “Se ela falasse que não tinha roupa, eu mandava pra ela”, ironizou mais uma seguidora.



