Bruna Marquezine convida ex-namorado famoso para festão de 30 anos em cartão-postal do RJ

A- A+

A atriz Bruna Marquezine fez questão de convidar um ex-namorado para o festão em comemoração aos 30 anos de idade que realizará na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, no dia 15 de agosto. Entre os 200 convidados para a celebração de aniversário, está o nome do ator e cantor João Guilherme, que manteve um relacionamento com a artista entre 2024 e 2025.



Nenhum outro ex-affair da jovem foi chamado para o evento — nem Neymar, nem Enzo Celulari, nem Maurício Destri. De acordo com o site "Uol", Bruna convidou João Guilherme já que ambos mantêm uma relação amistosa após o encerramento da relação.



Como eles possuem vários amigos em comum, ela não quis criar nenhum tipo de "climão" caso deixasse de chamar o ex. A intenção de Bruna é fazer uma comemoração intimista — cartão-postal carioca, o local escolhido para a festa comporta até 1.500 pessoas, mas ela decidiu chamar apenas 200 convidados.



Palco do último grande baile do Império antes da Proclamação da República, a Ilha Fiscal — no meio da Baía de Guanabara — tem aluguel a partir de R$ 75 mil. De acordo com a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), o valor arrecadado é destinado a iniciativas culturais e sociais promovidas pela instituição.

Veja também