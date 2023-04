Bruna se revolta após ouvir conversa de Sarah: "Ela é meu voto"

A- A+

Enquanto estava no Quarto do Líder com Aline Wirley e Amanda, Bruna Griphao ouviu uma conversa de Sarah Aline com Marvvila e Ricardo por meio da Central do Líder, na madrugada desta segunda-feira (3). Após interpretar o papo de forma errada, a atriz se revoltou com a psicóloga e declarou que Sarah se tornou a sua primeira opção de voto na casa.

Durante a conversa, Sarah comentou sobre quando começou a "acordar" para o jogo dentro do BBB 23. Ela disse que só percebeu que poderia votar em Fred Desimpedidos, Larissa e Bruna quando o próprio Fred a indicou para o Paredão. A sister também comentou que Alface só "acordou" para o jogo quando entendeu que alguns integrantes do Deserto estavam apontando o dedo para ele. Sarah, no entanto, nunca citou o nome de Bruna.

Ao ouvir o papo, Bruna entendeu que Sarah insinuou que ela apontou o dedo para Alface. "Mas ela não disse isso!", disse Amanda. "Foi meio que isso", rebateu Bruna. "Ela estava falando sobre o Fred ter apontado o dedo para o Alface, e não sobre você", completou Amanda.

A atriz, no entanto, insistiu na sua interpretação da conversa e afirmou que Sarah é seu primeiro alvo na casa. "Não... Ela falou de quando apontaram o dedo para o Alface... Ela é o meu primeiro voto! Para mim, ela ainda não aprendeu a jogar o Big Brother. Que raiva!", disse Bruna.

