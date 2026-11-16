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Cinema "Bruna Surfistinha 2", com Deborah Secco, tem primeira cena e cartaz-teaser divulgados Dirigida por Marcus Baldini e Carol Minêm, a provocante sequência do filme que foi sucesso de bilheteria em 2011 traz de volta a icônica personagem; a estreia está confirmada para 25 de fevereiro de 2027

Após 15 anos do sucesso do filme “Bruna Surfistinha”, que levou mais de 2,2 milhões de pessoas aos cinemas, a personagem está de volta às telonas. Dirigida novamente por Marcus Baldini e com codireção de Carol Minêm, Deborah Secco volta a interpretar a personagem em uma reviravolta na história da ex-garota de programa, que quebra tabus, enfrenta preconceitos e paga um preço alto para reconquistar sua independência.



“Bruna Surfistinha 2" estreia nos cinemas no dia 25 de fevereiro de 2027.

Assista à cena exclusiva:

Sobre o filme

"Bruna Surfistinha 2" tem produção da TvZero, coprodução da Paramount Pictures e do Telecine, parceria da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura, e distribuição da Imagem Filmes. O longa conta com o patrocínio da Fatal Model e o apoio da Intt e da Rennova.

“A força central de Bruna 2 vem da convicção de que essa personagem fala sobre temas do nosso cotidiano de uma perspectiva singular. Desde o roteiro, a construção da Raquel como uma mulher provocativa e encantadora foi um desafio ainda maior do que no primeiro filme. Criar uma narrativa visual sensível sem deixar de ser popular está no meu olhar central como diretor”, diz Marcus Baldini.

Na produção, codirigida por Carol Minêm, Raquel (Deborah Secco) deixou de ser garota de programa e se casou com o seu ex-cliente Huldson (Cássio Gabus Mendes). Ela vive uma rotina distante dos holofotes, mas quando imprevistos financeiros e pressões emocionais desestabilizam sua estrutura, o passado que a consagrou volta à tona. Sem grana e cercada pela eterna vigilância da sociedade, Raquel vai precisar decidir se vale a pena retomar sua antiga identidade.



Poster de "Bruna Surfistinha 2" | Foto: Divulgação/Paramount Pictures e Telecine

“Voltar a interpretar a Bruna Surfistinha é um dos mergulhos mais intensos e transformadores da minha carreira. Ela é uma personagem forte e viva no imaginário das pessoas, e o público tem muita curiosidade sobre o que aconteceu com ela. O filme joga luz sobre temas atuais, tenho certeza que vai surpreender os espectadores", conta Deborah Secco.

Com roteiro inspirado em fatos reais, assinado por Mariana Bardan e Eduardo Melo, Bruna Surfistinha 2 promete envolver o público em uma trama repleta de sensualidade. O elenco principal conta com nomes como Fabiula Nascimento, Drica Moraes, Cris Lago, Paulo Lessa, Michelli Machado e Emilio de Mello.

Para o produtor Roberto Berliner, sócio da TvZero, Bruna Surfistinha 2 é mais que uma continuação. “Bruna Surfistinha 2 é uma pedrada nos caretas. Quinze anos depois do primeiro filme, as questões e desafios da nossa protagonista são outros. E as soluções que encontra para enfrentá-los são surpreendentes. Estou ansioso pra ver a reação da plateia”, diz.

Sinopse

Bruna Surfistinha está de volta para incendiar a opinião pública. Anos depois de abrir mão de ser a garota de programa mais famosa do Brasil, Raquel vê desmoronar o casamento com seu ex-cliente Huldson. Disposta a tudo para recuperar o controle da própria história, ela resgata a poderosa Bruna Surfistinha e vai confrontar os limites entre sua identidade e o desafio de ser uma mulher livre. Intenso, provocante e arrebatador, Bruna Surfistinha 2 questiona: até onde uma mulher pode ir para bancar a sua própria liberdade?

ELENCO

Deborah Secco - Raquel/ Bruna Surfistinha

Cássio Gabus Mendes - Huldson

Fabiula Nascimento - Janine

Drica Moraes - Larissa

Cris Lago - Gabi

Paulo Lessa - Marcelo

Michelli Machado - Ana Carolina

Emilio de Mello - Barros

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