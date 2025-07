A- A+

LITERATURA Bruna Vieira, autora de "De Volta aos Quinze", lança novo livro do Recife Autora apresenta capítulo final da trilogia que inspirou série da Netflix nesta terça-feira (29), na Livraria do Jardim

A escritora Bruna Vieira está no Recife para o lançamento de “De Volta para Mim”, capítulo final da trilogia formada pelos livros “De Volta aos Quinze” e “De Volta aos Sonhos”. O evento ocorre nesta terça-feira (29), às 19h, na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista.

O lançamento conta com um bate-papo aberto ao público, seguido de sessão de autógrafos e fotos com a autora. As vagas são limitadas a 200 pessoas e as pulseiras de acesso serão distribuídas no dia do evento, a partir das 17h.

Para participar do evento, é necessário apresentar o livro “De Volta para Mim”. Para garantir a presença com antecedência, o exemplar pode ser reservado pelo WhatsApp: (81) 99172-1821.



No novo livro, a autora revisita os dilemas, aprendizados e afetos de Anita, protagonista da trilogia, agora também uma mulher de 30. Fotógrafa inquieta e viajante do tempo, ela embarca para a Itália em busca de respostas e reencontros, enfrentando memórias, traumas e as dores e delícias da maturidade.

Com milhares de exemplares vendidos, a trilogia ganhou ainda mais popularidade com a adaptação para a série “De Volta aos 15”. A produção ganhou três temporadas na Netflix, estreladas por Maísa, João Guilherme e Larissa Manoela.

Serviço:

Lançamento do livro “De Volta para Mim”, da Bruna Vieira

Quando: nesta terça-feira (29), às 19h

Onde: Livraria do Jardim (Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista)

Entrada gratuita

*Com informações da assessoria de imprensa

