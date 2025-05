A- A+

NASCIMENTO Brunna Gonçalves comemora a chegada de Zuri, sua filha com Ludmilla: ''estou em êxtase'' Brunna e Ludmilla foram até os Estados Unidos para a realização do procedimento de fertilização

Nasceu na tarde de quarta-feira, 14, a filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, Zuri. O casal compartilhou uma foto da mão da pequena nas redes sociais. Mais tarde, Brunna comentou sobre o nascimento da menina em seus stories do Instagram: "Meu Deus, que loucura foi o dia de hoje. Eu estou em êxtase. Sem palavras"

Brunna Gonçalves revela como ela e Ludmilla decidiram quem iria engravidar. Brunna também tranquilizou seus seguidores sobre a saúde de Zuri e prometeu mais recordações do momento: "Depois venho contar meu relato de parto para vocês. Ela mamou, mamou muito, fez cocô, xixi."

"Ela é muito linda", completou a influenciadora, para a esposa Ludmilla.

O nascimento de Zuri também ganhou uma postagem das mamães: "Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo."

Casadas desde 2019, Brunna e Ludmilla foram até os Estados Unidos para a realização da fertilização in vitro, método escolhido para o nascimento da filha no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero.

Em janeiro, Ludmilla se apresentou no Big Brother Brasil 25 e revelou o nome de Zuri. A inspiração vem do idioma suaíli, falado em países da África Oriental, como Quênia, Uganda, Moçambique e na República Democrática do Congo. No idioma, existe a palavra "nzuri", que significa "linda", "bonita". Ao "aportuguesar", o nome perdeu o "n" inicial.

Veja também