Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, processa Alexandre Frota; entenda

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A dançarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves está processando Alexandre Frota e pede R$ 40 mil de indenização por danos morais após o ex-deputado federal fazer comentários sobre ela nas redes sociais.

Tudo se incia após Brunna se manifestar a favor da sua esposa, a cantora Ludmilla, que se negou a dar uma entrevista ao SBT. No começo deste ano, a artista afirmou: “não falo com o SBT porque eles defendem racista”.

A fala estava relacionada à permanência do apresentador Marcão do Povo na emissora paulista. O âncora, durante uma transmissão ao vivo, se referiu a Ludmilla como “pobre e macaca”.



Alexandre Frota se manifestou com a seguinte resposta: “Quem essa moça acha que é com essa pauta? Não tem talento, vive às custas do que sobrou da Ludmilla porque já mexeu tanto naquela cara que não dá para reconhecer. Engraçado, fala muito da cor, de racismo, mas o cabelo está loiríssimo.”



Para a defesa da dançarina, as declarações de Frota ultrapassam qualquer limite admissível de crítica ou manifestação de opinião, ingressando claramente no campo da ofensa pessoal, da desqualificação pública e da inferiorização racial da cliente, revelando inequívoca intenção de macular sua honra e reputação.

Além da indenização por danos morais, Brunna também quer que Frota faça uma retratação pública nas mesmas redes sociais e perfis digitais em que divulgou as ofensas. O processo tramita 6ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca.

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