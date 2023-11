Bruno Albuquerque lança o livro-protesto "Motim" contra a normatividade

A- A+

Motivado por uma antiga inquietação a respeito das injustiças sociais e violações de direitos humanos, o escritor, astrólogo e produtor cultural Bruno Albuquerque lança seu segundo livro, intitulado "Motim"., no próximo dia 3 de dezembro, na Cozinha Solidária do MTST, no bairro da Torre, zona norte do Recife, a partir das 14h.



O evento de lançamento faz parte da 2ª Semana de Arte Solidária do MTST, que contará também com uma Roda Literária com poetas e editores, encerrando com o grupo musical Abre Caminho, apresentando seu álbum Padê.

“Eu chamo Motim de meu pequeno caos. É uma pancada contra a normatividade que carregamos, ao tempo em que deixa em evidência muito da branquitude que me coloniza. O que marca a publicação do livro, aliás, é a percepção que tenho dele como fronteira entre dois ciclos, depois de participar de cursos sobre antirracismo, durante a pandemia, de terem caído várias fichas sobre os níveis de machismo que trago e de privilégios que gozo como homem branco cis hetero”, explica Bruno Albuquerque.

Sobre o livro

Versos que o autot escreveu há 20 anos estão publicados no livro Motim. A narrativa da obra literária é permeada sutilmente por eixos astrológicos, que influenciam todos os seus trabalhos, mesmo que apenas como inspiração criativa nos seus conhecimentos sobre o alinhamento dos astros.

“No livro tem poemas com um caráter mais enérgico, mais impulsivo, com uma carga mais verborrágica, os quais associo aos temas da Casa 1 dos mapas mais ligados ao signo áries – que é do elemento fogo. Por outra, os versos associados ao signo de gêmeos, por exemplo, são mais perguntadores”, detalha.

Fases literárias

Bruno descreve a sua trajetória na literatura em pelo menos três momentos, diluídos entre os versos do livro. O primeiro, quando escrevia de forma quase terapêutica. O segundo momento foi quando começou a escreve poemas como "pancadas". "Eu escrevendo como queria, o que eu queria e indo atrás dos prazeres e das dores que carregava com isso. Algo bem impulsivo e verborrágico".



O terceiro e último momento representa o insight da carreira do escritor. "Foi quando eu estava num Café do Recife, e um poema nasceu, olhando aquela xícara me devolver versos feito ecos vindos de um poço. Foi quando comecei a amadurecer melhor certos mecanismos e trejeitos, me preocupar mais com a estética dos versos”, descreve o autor

"Comecei a me preocupar em escrever contra a opressão colonial que nos aprisiona. Três perspectivas acompanham muito a minha escrita, que são a metalinguagem e o seu lado filosófico, a indignação com injustiças e, mais especificamente no Motim, a possibilidade de dar notoriedade às nossas vozes internas”, explica o escritor.



Sobre o autor

Bruno teve as primeiras experiências poéticas num curso de redação quando ainda tinha 18 anos, inspirado pelo pai, formado em letras, e pela professora Rosário Sá Barreto. Em uma espécie de desabafo, o seu primeiro texto já tinha caráter de protesto,



“Bomba no Sistema”, ainda que escrito sob a necessidade de arrancar os incômodos e ecoar a voz no mundo. Hoje, com 45 anos, reúne em seu segundo livro um conglomerado de poemas que refletem a sua forma de observar e de viver em sociedade.



O primeiro livro de Bruno Albuquerque foi lançado em 2000, intitulado Diverso Inverso. De lá para cá, o escritor foi amadurecendo, escrevendo, editando e pontuando as suas críticas sociais, dores e prazeres em poemas até o lançamento deste segundo livro.



Disco em breve

O multiartista Bruno Albuquerque também é músico, além de escritor, e em breve, no início de 2024, lançará o disco “Contratirania”, com local e data ainda em definição. O teor do trabalho musical tem um pezinho junto ao histórico do livro MOTIM, mas usa de outros meios para contraponto a opressões. São 13 faixas que poderão ser acessadas na abertura do próximo ano em todas as plataformas de streaming de áudio.

Ficha técnica:



Diagramação, revisão, ilustrações e capa: Marcela L’amour

Editora: Ases da Literatura

Fotografia: Lu Rocha e Jéssica Lopes

Produção executiva: Paloma Granjeiro

Assessoria de imprensa: Alcateia Comunicação e Cultura (Dea Almeida)

Coorganização da Cozinha Solidária e do evento: Edilene Correia de Lima e Brigada de Cultura do MTST

SERVIÇO:

Lançamento do livro MOTIM de Bruno Albuquerque

Data: 03 de dezembro de 2023 (domingo)

Local: Cozinha Solidária do MTST (Rua Eliéser Olímpio de Moura, 100, Torre, Recife-PE)

Horário: 14h

Entrada: gratuita e livre ao público

Valor do livro: R$ 50 ou R$ 60 (excedente para doações a projetos sociais)

Mais informações pelo Instagram do autor

Veja também

CELEBRIDADES Travis Kelce explica como começou a sair com Taylor Swift