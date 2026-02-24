A- A+

FAMOSOS Bruno Bevan: quem é o ator apontado como novo affair de Wanessa Camargo Formado em publicidade e medicina, o galã já atuou em novelas da TV Globo

Wanessa Camargo está vivendo um novo romance. De acordo com informações do site Metrópoles, a cantora está “conhecendo melhor” o ator Bruno Bevan.

O novo casal foi visto na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante o Carnaval, em um momento de troca de carinhos. A assessoria de imprensa da cantora chegou a confirmar o relacionamento.

Quem é Bruno Bevan?

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Bruno Bevan já atuou em novelas como “A Dona do Pedaço” (2019) e “Além da Ilusão” (2022), da TV Globo. Formado em publicidade, ele começou a trabalhar como modelo internacional aos 19 anos.



Em 2025, Bruno concluiu sua segunda graduação, em medicina. A vontade de seguir o curso nasceu em 2020, durante a pandemia de Covid-19.



“Dentro da sensação de impotência que um vírus impôs, brotou a força de vontade para somar no sistema de saúde do nosso país e fazer a diferença na sociedade como um todo de outra forma”, escreveu em sua conta oficial no Instagram.

Bruno já estrelou mais de 50 campanhas publicitárias e 19 comerciais de televisão. Nas redes sociais, ele costuma compartilhar fotos de viagens ou praticando esportes, como jiu-jitsu e surfe.

