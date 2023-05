Bruno, da dupla com Marrone, pede desculpa a repórter após transfobia; entenda

A- A+

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, publicou em suas redes sociais um pedido de desculpas à repórter Lisa Gomes, do programa “TV Fama”, da Rede TV, após comentário transfóbico feito a ela durante o evento Villa Country, em São Paulo.

“Tô aqui pra pedir desculpas para a Lisa Gomes pelo que eu perguntei pra ela. Fui totalmente infantil, totalmente inconsequente e quero pedir desculpa. Acho que não tem como voltar no tempo, e é pedir perdão pra ela, tá? Perdão, Lisa Gomes”, disse Bruno em pronunciamento.

Na ocasião, a repórter Lisa Gomes estava prestes a entrevistar a dupla sertaneja no camarim quando Bruno perguntou: “você tem pau?”, surpreendendo a profissional. O momento foi registrado em vídeo que gravava os bastidores da entrevista, e testemunhado pela assessoria do cantor e do evento.

"Me senti invadida, senti a minha intimidade exposta de uma forma que eu não gostaria que fosse. Então, tudo isso me fez muito mal, tudo isso me fez voltar a um lugar que eu não gostaria. Quando vem de um artista tão consagrado e querido do público, porque como cantor eu acho ele sensacional, tem uma voz incrível, mas no mais não tem o que falar. Eu me senti desrespeitada por você, sim, Bruno. Eu não gostaria que você sentisse isso também porque é muito ruim", respondeu a repórter em vídeo.

