Bruno De Luca: o que é amnésia dissociativa, que apresentador diz ter sofrido na noite do acidente

Nessa sexta-feira (3), o apresentador Bruno De Luca compartilhou em suas redes sociais um longo relato sobre o que ocorreu e o que está passando desde o dia 2 de setembro, quando seu amigo Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca. Em um dos trechos da carta, De Luca afirma que está se "consultando com psiquiatras, fazendo hipnoterapia, meditação guiada e pensado muito" e que na noite do acidente ele teve uma amnésia dissociativa.

"Desde então [dia do acidente], venho me consultando com psiquiatras, fazendo hipnoterapia, meditação guiada e pensado muito. O acidente que vi me deixou em estado de choque, transtornado. Na minha cabeça, eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado. Segundo a Dra. Júlia Fandiño, psiquiatra que venho me consultando, eu tive uma confusão mental durante uma experiência traumática, que evoluiu com uma amnésia dissociativa", escreveu o apresentador na publicação.

A cantora Lexa também sofreu de amnésia dissociativa quando seu ex-marido, MC Guimê, foi expulso do BBB23 por assediar uma convidada do reality show.

A amnésia dissociativa é um tipo de perda da memória provocada por grande trauma ou estresse, provocando uma incapacidade de lembrar informações pessoais importantes. Os lapsos de memória podem durar alguns minutos ou até mesmo anos. Quando a amnésia é causada não por uma doença física, mas por um transtorno psicológico, ela é classificada como amnésia dissociativa. O quadro faz parte dos Transtornos Dissociativos de Conversão, definido na CID 11 "Essa é uma condição psicológica na qual a pessoa manifesta desconexão consigo mesma, em um fenômeno de despersonalização".

A amnésia dissociativa pode persistir durante algum tempo depois de um evento traumático. Às vezes, a pessoa parece recuperar as lembranças espontaneamente. O diagnóstico do quadro pode ser feito a partir de relatos do paciente que passou por um grande evento traumático ou estressante. O médico pode solicitar exames de imagem, como uma ressonância magnética ou tomografia computadorizada do cérebro, para descartar a possibilidade de a perda de memória ter sido provocada por uma condição neurológica, assim como um eletroencefalograma para afastar a possibilidade de quadro convulsivo. Exames de sangue podem ser solicitados para avaliar se a amnésia não está sendo provocada por uso de medicamentos ou substâncias tóxicas.

