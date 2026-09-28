Bruno diz que rádio tocou música de Rick & Renner sozinho após morte do cantor
Bruno mostrou o aparelho e afirmou que é necessário acioná-lo manualmente para que funcione
Bruno, da dupla com Marrone, compartilhou nas redes sociais, neste domingo, 27, um episódio que classificou como sem explicação em meio ao luto pela morte de Rick, da dupla com Renner.
Segundo o cantor, um rádio que fica na cozinha de sua casa teria ligado sozinho e começado a tocar uma música de Rick & Renner.
"Eu estava aqui na cozinha, aqui tem um radinho que a gente ganhou [...]. De repente, o rádio ligou sozinho, sozinho. Estava só eu e a Gleide aqui, e estava tocando uma música do Rick & Renner", relatou.
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Bruno mostrou o aparelho e afirmou que é necessário acioná-lo manualmente para que funcione. Ele também lembrou as homenagens feitas pela dupla durante os últimos shows.
"Esse rádio, pra ligar ele, tem que fazer isso aqui, ó [ele gira o botão]. Entendeu? Ele simplesmente ligou sozinho. Nós fizemos quatro shows, nós fizemos quatro homenagens ao Rick, pedimos pro pessoal aplaudir, falamos da carreira dele, cantamos a música dele", contou.
Na sequência, o cantor relacionou o episódio às homenagens prestadas ao sertanejo. "Agora, isso que aconteceu aqui só pode ter sido um agradecimento dele pra nós, ou alguém me fala alguma coisa, porque não tem como, não tem explicação", afirmou.
Morte de Rick
Rick morreu aos 59 anos após a queda de um helicóptero na região de Urubici, na Serra Catarinense. A morte do cantor foi confirmada na terça-feira passada, dia 22. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave também morreram no acidente.
Após a notícia, Bruno e Marrone publicaram uma homenagem ao sertanejo nas redes sociais. "A estrada hoje ficou mais triste… Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração", escreveu a dupla.
Marrone esteve no velório de Rick na quinta-feira, 24, em Sorocaba, no interior de São Paulo.