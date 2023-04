Bruno Fish abre sua primeira exposição individual no Museu Murillo La Greca

A- A+

O multiartista pernambucano Bruno Fish inaugura nesta terça-feira (4), às 19h, a sua primeira exposição individual. “Cerâmicatomicamente” pode ser vista no Museu Murillo La Greca, até o dia 2 de junho.

Com curadoria de Felipe Campelo, a mostra passeia pela trajetória artística de Bruno. São 28 obras, entre esculturas e pinturas, nas quais o artista visual trabalhou nos últimos seis anos.

Influências surrealistas e regionais permeiam a produção de Bruno, que é um discípulo do mestre Thiago Amorim. Em suas obras, há representações de animais, como peixes, lobos e primatas, além da La Ursa. Tudo é cheio de cor e remete ao carnaval de Pernambuco.



No mesmo dia da abertura da exposição, o artista completa 48 anos de vida. Natural de Caruaru, teve seus primeiros contatos com a arte no Alto do Moura. Hoje, possui obras encomendadas por apreciadores de arte de diversas partes do Brasil e nos Estados Unidos.



Serviço:

Exposição "Cerâmicatomicamente"

Abertura nesta terça-feira (4), às 19h; visitação até 2 de junho, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h

No Museu Murillo La Greca (Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim)

Gratuito

Informações: (81) 3355-3126 | (81) 3355-3127 | (81) 3355-3129

