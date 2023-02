Participante aperta o botão vermelho para sair da casa do BBB 23; saiba quem foi

A- A+

Bruno 'Gaga', participante da atual edição do Big Brother Brasil (BBB23), apertou o botão vermelho da casa e desistiu do reality. A ação inesperada do brother ocorreu na tarde desta sexta-feira (17).



A atitude do atendente de farmácia alagoano pegou a todos de surpresa e causou comoção, em especial à participante Aline que não segurou as lágrimas e foi acalmada pelos demais confinados.









Na despedida, chorando, Bruno assegurou que estava bem mas que precisava fazer isso."Só quero me sentir bem e ser feliz", afirmou Gaga aos colegas da casa.

