Festa TikTok Bruno Gaga "fica de vela" para Mosca e Aline, que terminaram a festa e foram para o edredom Internautas ficam com dó do brother alagoano que investiu a festa inteira em Mosca

A festa do TikTok desta sexta-feira (3) foi um pouco decepcionante para o alagoano, Bruno Gaga. O farmacêutico tentou uma boa parte da comemoração investir no ator, Gabriel Santana, o Mosca, que acabou ficando com a sister Sarah Aline.

Aqui o fotojornalismo foi certeiro, porque foram necessárias poucas imagens para o público e os internautas se apiedarem da situação de "vela" que o alagoano se meteu.

A direção de TV do #BBB23 é impecável, eles conseguem contar toda a história cortando as câmeras ao vivo. Aqui, Sarah e Mosca dando um beijão na festa enquanto a Gaga, que tentou várias vezes pegar o ator, só assiste inconformado pic.twitter.com/2sB68l6Xy9 — Dioclécio Neto (@perfildoneto) February 4, 2023

No twitter, os internautas demonstraram sua piedade com uma pitada de sarcasmo.

o bruno vendo o gabriel e a sarah se beijando coitado — sabrina (@brinaklmj) February 4, 2023

MORTA KKKKKKKKKKK O GABRIEL PEDINDO P SARAH NAI DEUXAR ELE SOZINHO COM O BRUNO KKKKKKKKKKKKKKK EU DEI UM GRITOK — ᴘᴇᴛɪsᴛᴀ sᴀғᴀᴅᴀ (@VMDSSM) February 4, 2023

Sarah Aline beijando mosca é a realização de uma fan de Chiquititas quando cresce hahahahahshhshshs pic.twitter.com/GghHGnnhzh — Ri (@barretoridua) February 4, 2023

A vela só não foi maior porque o "casal", que afirmam priorizarem mais a amizade - apesar de Sarah no começo do programa já ter afirmado ter tido um ciuminho de Mosca e se identificando com outros integrantes da casa - levaram o romance para o edredom do quarto do fundo do mar.

O momento também repercutiu nas redes sociais pelo fato da sister Marvvila ter "testemunhado" esse momento mais intimo.

Sister Marvvila "testemunha" o edredom de Mosca e Sarah na madrugada pós-festa da sexta-feira (3) - Reprodução / TV Globo

A cara da marvvila vendo Gabriel mosca e Sarah no edredom

As reações dela são as melhores kkkkkkkkkkkk #BBB23 pic.twitter.com/bBLXaqQEna — Loren (@dainhalori) February 4, 2023

