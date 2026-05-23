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FAMOSOS Bruno Gagliasso diz que relação com irmão 'não existe': 'Prefiro ficar com as memórias lindas' Em entrevista do videocast 'Conversa vai, conversa vem', ator afirma não haver diálogo nem a possibilidade de reconciliação entre os dois e diz que não fala sobre o assunto com a mãe

Bruno Gagliasso afirmou que não tem volta a relação rompida com o irmão, Thiago Gagliasso.



Os dois divergem por politicamente. Enquanto Bruno se coloca no espectro à esquerda da política, Thiago é bolsonarista. Em entrevista ao videocast ' Conversa vai, conversa vem', o ator contou não haver mais relação entre os dois. Leia trecho da entrevista:

Como está a relação com seu irmão, que tem posições políticas divergentes das suas?

Não tem relação! Prefiro ficar com as memórias lindas da infância. Amo tudo isso que a gente viveu, nossa infância, adolescência. Jamais vou responder os ataques dele. Tudo que as pessoas querem é que eu responda, mas não vou. Na verdade, vou responder... com silêncio, ausência. Em respeito ao que a gente viveu e à minha mãe.

Acha que não tem volta? Fico pensando na sua mãe vendo os filhos brigados... Acha que não tem possibilidade de reconciliação?

Eu acho que não. A gente poderia estar em lado oposto, porque não é sobre política, é sobre moral e valores, caráter. Não falo do meu irmão com a minha mãe.



Acredita que certa superioridade moral e a certeza de estar com a razão por parte da esquerda tornou o progressismo um pouco intolerante?

Acho, e me coloco como parte disso. Fico vendo quem está outro lado. Admiro culturalmente, intelectualmente alguém que está do outro lado? Não! Estou falando do extremismo, de bebedor de detergente. Não me sinto capaz de convencer... Quer beber detergente? Bebe! Meus heróis não estão ali. O que as pessoas leem, escrevem, cantam? É inevitável pensar isso. Como a gente vai comunicar, se aproximar dessas pessoas, trazer para o lado de cá? Aí são outros 500. Eu não consigo, não tenho diálogo. Depois de quatro, de tudo que foi comprovado? Não vou conversar com uma pessoa que faz curso para dizer o que é ser homem.

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