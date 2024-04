A- A+

FAMOSOS Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank enviam flores para Fernanda Paes Leme, que diz amar o casal Pais de primeira viagem, atriz e Victor Sampaio tem compartilhado momentos com a filha Pilar

A atriz Fernanda Paes Leme recebeu, na última quarta-feira (24), um buquê de flores do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Pouco mais de uma semana atrás, a também apresentadora deu à luz Pilar, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

“Amamos (o presente), tio Bruno Gagliasso, tia Giovanna Ewbank, Titi, Bless e Zyan. Assim como amamos vocês sempre e para sempre”, escreveu em um stories no Instagram.

Recentemente, uma declaração de Paes Leme causou na web após a artista revelar que estava afastada de Bruno. Na ocasião, a apresentadora, que dividiu a bancada do "Quem Pode, Pod" com Giovanna, contou os dois não estão na melhor fase da amizade. Por conta da proximidade com o casal, os seguidores especularam que algo possa ter acontecido entre os três.

Fernanda, porém, esclareceu em seu desabafo que não houve desentendimentos entre ela e Bruno.

"Eu nem lembro quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento, e quem sabe um dia eu saiba o porquê... Ou não também. E está de coração, tudo bem", assegurou.

Pais de primeira viagem

O marido de Fernanda Paes Leme, Victor Sampaio tem demonstrado todo o seu afeto por Pilar, que é a primeira filha do casal. Em publicações feitas no Instagram, o empresário mostrou momentos em que cuida da pequena — até quando a mamãe dela está descansando.

Veja também

COMOÇÃO Ana Maria Braga e tutor de Joca se emocionam no "Mais você": "A gente se coloca no seu lugar", diz