Bruno Gagliasso, Junior Lima e outros famosos posam nus e sobem a temperatura das redes

A temperatura subiu. Nesta semana, Rainer Cadete, Junior Lima, Bruno Gagliasso e Leandro Lima posaram nus e compartilharam os cliques em seus perfis do Instagram.

As fotos de Junior fazem parte da divulgação de seu novo álbum “SOLO - Volume 2”.Nas redes sociais, ele compartilhou um pré-save com algumas cenas da gravação e pegou os fãs de surpresa com o vídeo ousado. Os comentários, foram só elogios: "Junior eu tô em horário de trabalho", escreveu uma fã. "Meu Deus, Junior. Eu sou casado", brincou outro. "Não estávamos preparados para isso as 10 da manhã!", disse outra.

A foto peladão na banheira fez com que os seguidores relembrassem de um momento clássico na carreira de Junior. "E assim acaba a era do miojo na banheira", brincou uma fã.

A piada em questão é sobre uma foto feita no fim da década de 1990, quando ele posou nu, imerso em uma banheira cheia de macarrão instantâneo, aos 16 anos.

As fotos de Bruno Gagliasso também estão relacionadas com um novo trabalho. Em ensaio conceitual, ele exibe o corpo como veio ao mundo e com a cabeça totalmente raspada. Nos comentários, fãs do artista se derreteram por ele e compararam o artista a personagens icônicos do cinema, como o vilão de Harry Potter.

O novo visual adota pelo artista faz parte de seu novo trabalho como personagem do longa inspirado no livro homônimo de Drauzio Varella, que ganhou o nome de Por Um Fio. O artista viverá o irmão do médico, que morreu em decorrência de um câncer no pulmão. Além da mudança capilar, o artista também perdeu peso para o papel.





O ator Leandro Lima, que interpretou o delegado Marino Guerra na novela "Terra e paixão", fez um ensaio completamente nu com a mulher, a modelo Flavia Lucini. A foto foi para um editorial da Forbes Lige Brasil e mostra o casal em clima quente. Leandro, de 42 anos, é também modelo. Ele e Flavia se conheceram em Milão, na Itália, em 2011.

Já o ator Rainer Cadete precisou apenas de uma piada para postar um nude. Em publicação no Instagram, aparece sem roupa apenas com uma toalha branca tampando seu órgão genital. Na legenda, escreveu: "arraste para o lado para tirar a toalha". Porém, era só uma piada, a foto seguinte é a mesma com um o dizer "1º de abril" (conhecido como dia da mentira).





