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FAMOSOS Bruno Gagliasso lembra "Surubão de Noronha" e fala sobre amizade com Fernanda Paes Leme Em entrevista ao "Conversa vai, conversa vem", ator narra detalhes de como ele e a mulher, Giovanna Ewbank, reagiram diante dessa história e diz: "Não temos relação aberta, não recebemos convidados"

Bruno Gagliasso lembrou o 'Surubão de Noronha', narrando detalhes de como ele e a mulher, Giovanna Ewbank, reagiram diante dessa história. Em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", o ator também falou sobre a amizade com Fernanda Paes Leme e explicou como encara o fato de ter se afastado da atriz.

Leia trecho da entrevista:

Conta de uma vez por todas como foi Surubão de Noronha? Toda lenda urbana nasce de alguma verdade... O que rolou? Quem pegou quem?

Como amaria ter participado do Surubão, mas não rolou. Não me convidaram (risos), sacanagem! Na minha pousada, né? Ou melhor, muita falta de sacanagem. Não teve nada disso e, por isso, a gente brincou, provocou. Já que está no imaginário, vamos entrar nesse Surubão. A gente não sabe como surgiu isso, até porque, eu e Giovanna não temos relação aberta, não a recebemos convidados. Quando a gente ler, começou a rir. Giovanna: "Que isso?". Falei: "Giovanna, relaxa". Porque ela dá mais importância a essas coisas. Nunca liguei. Ria, me divertia e falava "Opa, podia ter acontecido. Olha aqui, Giovanna (Ewbank) Bruna (Marquezine), Marina (Ruy Barbosa), Fiorella (Mattheis)..."

Você e Fernanda Paes Leme eram amigos bem antes do seu casamento com a Giovanna. Inclusive, você contou que já tinham ficado e que isso nunca foi problema. Por que deixaram de ser amigos? O que houve?

A gente nunca brigou. A vida feita de alguns momentos, em alguns momentos a gente se afasta; em outros, se aproxima. Eu tenho muito carinho pela Fê, amo a Fernanda. Fez parte da minha vida. Faz, de certa forma. Mas a gente também tem que aceitar que as pessoas se afastam, tomam rumos diferentes. Não podemos querer forçar ou se obrigar a alguma coisa. Principalmente, por conta do que os outros vão pensar. A vida faz isso. É feita de encontros e desencontros. Estou tranquilo em relação a isso. Ela está também. A gente se encontra, temos muitos amigos em comum. Imagina... Já nos encontramos em festas, eventos. E é tudo maravilhoso.

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