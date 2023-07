A- A+

Meio Ambiente Bruno Gagliasso participa de reunião sobre meio ambiente com Fernando Haddad: 'Debatendo' Ator e ministro da Fazenda conversam acerca de mecanismos em prol da sustentabilidade, como as emissões de crédito via mercado de capitais

O ator Bruno Gagliasso participou de uma reunião com o ministro da Fazenda Fernando Haddad, em Brasília, nesta quinta-feira (27), para tratar temas relacionados à preservação do meio ambiente. "É só debatendo que criamos soluções. O meio ambiente é prioridade presente e urgente para o futuro do Brasil", afirmou o artista, ao publicar registros da ocasião por meio das redes sociais.

O encontro também contou com a participação de João Marcello Gomes Pinto, empresário com quem Gagliasso mantém a organização Pachamama Trading, projeto que envolve cerca de 80 pessoas — entre profissionais como agrônomos, biólogos, economistas e comunicadores — para comercializar as denominadas Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS).

As emissões de crédito via mercado de capitais vêm crescendo anualmente desde 2015, fazendo com que bancos e Bolsa aprimorem mecanismos e regras. A proposta desse tipo de ação é estimular empresas a fazerem operações de crédito e de ações sustentáveis por meio de financiamentos que exigem metas e compromissos socioambientais e de governança dos tomadores de empréstimos.

Dono de pousadas em Fernando de Noronha e de restaurantes no país, Bruno Gagliasso afirmou, em entrevista ao Globo, que usa a boa relação com grandes empresas para fazer alguma diferença em aspectos abrangentes da sociedade, sobretudo no que tange ao meio ambiente.

— Sou apaixonado pela natureza e pelos animais. Fiz uma área de soltura de animais em Secretário (na Região Serrana Fluminense) — contou o ator. — A gente recupera os traficados ou machucados e solta.

