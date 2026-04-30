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TIPOS COMPLEXOS Bruno Garcia enfrenta uma fase de trabalho intensa no streaming Bruno interpreta Manoel, dono de uma vendinha local na cidade do interior, herdou o negócio da família e sabe de tudo o que acontece na vizinhança, manipulando os moradores ao seu redor

Entrar em uma série já consagrada costuma vir cercado de expectativas. No caso de Bruno Garcia, no entanto, o impulso foi mais instintivo do que estratégico ao integrar a nova temporada de “Os Outros”, disponível no Globoplay.

Fã assumido da produção, o ator topou o convite antes mesmo de conhecer detalhes sobre seu papel, movido pela admiração pelo projeto e pela chance de atravessar a tela. “Eu sou absolutamente fã da série. A possibilidade de você entrar em um projeto do qual é admirador como espectador é mágico.

E isso só é possível nessa privilegiada profissão. Então para mim teve esse lado lúdico que é o de ter sido convidado para conviver e contracenar com personagens que até então eram apenas objetos de desejo ali na tela. Estou vivendo aquele sonho de criança, de quando você vê um filme e tem muita vontade de entrar nele… Eu entrei (risos)”, valoriza.

Bruno interpreta Manoel, um dos novos personagens da terceira temporada da produção criada por Lucas Paraizo. Dono de uma vendinha local na cidade do interior para onde Cibele e Marcinho, vividos por Adriana Esteves e Antonio Haddad, fogem, Manoel herdou o negócio da família e sabe de tudo o que acontece na vizinhança, manipulando os moradores ao seu redor.

Ele tem uma relação próxima com o Delegado Valério, de Odilon Esteves, que o acoberta em suas armações. Uma delas é a tentativa de realizar uma obra para melhorar a estrada que dá acesso ao vilarejo.

O projeto prevê o uso do terreno em que Domingas, de Docy Moreira, esconde um segredo enterrado em seu cemitério de animais. Mexer nestas terras preocupa Domingas, que passa a contar com Cibele como sua aliada.

"É um personagem denso, complexo, que me colocou de novo no lugar de fazer composição, que é o que acontece quando pegamos papéis muito diferentes da gente, fisicamente, em caráter. É um cara completamente diferente de mim, e isso eu acho muito excitante”, afirma.

Além de “Os Outros”, Bruno também está em outro projeto disponível no Globoplay. Na série “Juntas e Separadas” ele vive Caio, o ex-marido de Claudinha, papel de Debora Lamm. Apesar de ser um bom pai para as duas filhas, ele não aceita a separação e passa a tomar atitudes passivo-agressivas.

“Tem algo muito contundente que me afetou positivamente nesse trabalho, mas que traz um assunto muito importante. O Caio é ácido, pesado, incômodo e muito pertinente para uma causa atual que é a violência contra a mulher. O audiovisual ganha novos contextos dependendo da época. A gente rodou a série em 2024 e claro que o problema milenar seguia o mesmo, mas especificamente nesse último ano de 2025 houve uma explosão de violência. Interpreto um homem tóxico que oprime e acha que pode controlar a mulher e é daí que nasce a violência”, explica.

Em “Juntas e Separadas”, Bruno destaca o cuidado na construção de um personagem que precisava ir além do óbvio, fugindo de estereótipos simplistas.

Para o ator, o desafio estava justamente em dar profundidade a alguém difícil, revelando camadas que justificassem suas atitudes sem suavizá-las.

“Foi um personagem complexo e que a gente teve muito cuidado. Não podia ser apenas um cara chato, tinha de ter um problema de caráter. Foi muito importante poder dar voz a esse homem detestável e para isso serve nosso ofício”, finaliza.

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