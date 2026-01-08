A- A+

música Bruno Mars anuncia data de lançamento de novo álbum solo após quase dez anos "The Romantic" chega em 27 de fevereiro e terá single de estreia lançado nesta sexta-feira

Após quase uma década sem lançar um álbum solo, Bruno Mars anunciou o retorno com um novo trabalho de estúdio. Intitulado “The Romantic”, o disco tem lançamento marcado para 27 de fevereiro, com o primeiro single previsto para esta sexta-feira. A novidade foi revelada pelo próprio cantor em suas redes sociais.

"Nova música nesta sexta-feira “The Romantic” chega em 27/2 ♥️", disse o artista em publicação no Instagram na quarta-feira.

O álbum sucede “24K Magic”, lançado em 2016, e teve a gravação concluída recentemente. Na segunda-feira, Mars informou aos fãs que o trabalho estava finalizado.

"Meu álbum está pronto", escreveu o cantor na rede social X.

De acordo com a revista especializada Hits, “The Romantic” foi feito em parceria com o colaborador frequente Philip Lawrence e não contará com participações de outros artistas. Apesar de o lançamento acontecer após o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, o cantor só teria encerrado as gravações do disco nas últimas semanas.

Mesmo sem um álbum solo inédito nos últimos anos, Bruno Mars manteve presença constante no cenário pop com projetos e colaborações de grande repercussão. Em 2021, ele lançou com Anderson .Paak o álbum do projeto Silk Sonic, que rendeu sucessos como “Leave the Door Open” e “Smokin Out the Window” e resultou em múltiplos prêmios no Grammy. Já em 2025, a parceria com Lady Gaga em “Die With a Smile” alcançou o topo da Billboard Hot 100 e venceu o Grammy de Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo. No mesmo período, a colaboração com Rosé, “APT”, figurou entre as músicas mais populares do ano e concorre aos prêmios de Gravação e Canção do Ano.

Nascido no Havaí como Peter Gene Hernandez, Bruno Mars é um dos artistas mais bem-sucedidos da música pop contemporânea. Ele já vendeu mais de 150 milhões de discos no mundo, soma nove singles em primeiro lugar na Billboard Hot 100 e 16 prêmios Grammy. O cantor também mantém uma residência em Las Vegas, no Dolby Park, no MGM Live, e realizou entre 2017 e 2018 a “24K Magic World Tour”, uma das turnês de maior arrecadação da história.

