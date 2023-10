Bruno Mars cancela show em Israel e aguarda orientações para deixar país em meio à guerra

O cantor Bruno Mars, aguarda instruções de autoridades em Israel, neste sábado (7), para deixar o país em meio à guerra.

O artista está em Tel Aviv, onde existe registros de edifícios danificados por bombardeios. O cantor cancelou o show que apresentaria, nesta noite, na cidade.

A informação foi divulgada por meio de um comunicado da produtora Live Nation nas redes sociais.

Show cancelado

De acordo com o perfil oficial da Live Nation Israel, produtora dos shows de Bruno Mars, a apresentação desta noite foi cancelada devido a motivos de segurança na cidade de Tel Aviv.

"Queridos clientes, A apresentação de Bruno Mars que estava prevista para esta noite está cancelada.Todos os compradores de ingressos para o show receberão reembolso automático no cartão de crédito com o qual a compra foi realizada. Fortalecemos os residentes de Israel, os combatentes das FDI e as forças de segurança nestes momentos difíceis", disse a publicação.