Rio de Janeiro Bruno Mars cancelado: por que a prefeitura do Rio suspendeu show e manteve futebol Produtores são obrigados a devolver valor dos ingressos a quem comprou entrada para as apresentações do americano em solo carioca

Responsável pela turnê que Bruno Mars fará, em outubro, no Brasil, a produtora Live Nation afirmou, nesta quinta-feira (9), por meio de nota, que está "ciente da necessidade de alteração" das datas no Rio de Janeiro e que vem trabalhando "em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs". Como noticiou o Globo, a administração municipal determinou a suspensão dos shows na cidade, nos dias 4 e 5 de outubro, devido à proximidade com as eleições, em 6 de outubro.

Na manhã desta quinta-feira, após pronunciamento do prefeito Eduardo Paes, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) também se manifestou sobre o assunto. O órgão apoia a decisão da prefeitura. "A realização das eleições demanda ampla mobilização das forças de segurança, de diferentes perfis e especialidades, que atuam de modo integrado.

Uma participação que não se restringe à desafiadora proteção dos mais de cinco mil locais de votação espalhados pelo estado, onde estão cerca de 30 mil seções eleitorais e votam quase 13 milhões de eleitores fluminenses", afirmou o TRE-RJ.

Por que jogo de futebol é mantido?

Nas redes sociais, diante da suspensão dos shows, muitos fãs de Bruno Mars chamaram atenção para o fato de que há programada uma partida de futebol entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã, também no dia 4 de outubro, o que representaria, na visão de muitos, uma contradição. Mas o evento esportivo — que, em comparação ao show de um astro internacional, demanda uma quantidade menor de agentes municipais, e por menos tempo — já estava previsto e aprovado por autoridades há alguns meses. Aliás, em anos eleitorais, as rodadas do Campeonato Brasileiro que aconteceriam no domingo de votação são sempre antecipadas para o sábado. Em 2022, por exemplo, foi assim.

Por que o show de Bruno Mars foi adiado?

Na última quarta-feira (8), milhares de fãs se aglomeraram ao redor do Engenhão para garantir ingressos para a performance de Bruno Mars marcada para o dia 4 de outubro. Muitas pessoas passaram mais de 20 horas na fila, em meio a brigas, confusões e calor. Ao Globo, Eduardo Paes (PSD) frisa que já havia alertado a empresa Live Nation — antes mesmo da venda dos ingressos — sobre a impossibilidade da realização do evento. O prefeito reforça que possui provas do fato. E insiste que não será emitida autorização para os shows na referida data.

"Na semana da eleição, dadas as condições, é impossível garantir que dezenas de milhares de pessoas se desloquem à noite, de madrugada, até o Engenhão, com esquema de segurança e ordenamento urbano adequados devido ao processo eleitoral que acontece a partir da manhã de domingo, poucas horas após o show", disse Paes. "Eu deixo aqui o meu convite ao Bruno Mars, o nosso Bruninho, para que, sim, venha fazer um, dois, três grandes shows aqui no Rio de Janeiro, como já fez outras vezes, mas em outra data para que tudo ocorra em tranquilidade e paz como a gente tem mostrado ao Brasil e ao mundo que o Rio de Janeiro é capaz. Pode vir, Bruno Mars, vamos ajeitar essa data".

O TRE-RJ assevera sobre o cuidado especial com segurança na semana da eleição, algo extraordinário. "A atuação começa bem antes do dia de votação e envolve a proteção de polos e centros de distribuição, a escolta e a própria logística de entrega dos aparelhos. Além da fundamental segurança de eleitores e candidatos. É necessário lembrar que o período eleitoral ocorre sob a vigência de regras específicas, que demandam participação das forças de segurança para prevenção e enfrentamento de ilícitos diversos, que se somam aos de natureza eleitoral", informa o órgão.

Valor de ingressos de Bruno Mars serão devolvidos?

Na manhã desta quinta-feira (9), a produtora Live Nation anunciou a suspensão da venda de ingressos para a apresentação extra marcada para o dia 5 de outubro — as vendas para essa data aconteceriam a partir desta manhã e seguiriam até sexta-feira (10). Os shows em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro, e em Brasília, no dia 18 de outubro, estão mantidos.

A prefeitura obriga a produtora Live Nation, por meio de notificação judicial, a cancelar a divulgação dos shows na cidade do Rio de Janeiro nas datas de 4 e 5 de outubro e a informar devidamente o público sobre a suspensão das apresentações. O valor das entradas devem ser devolvidos aos consumidores, como determinado pela administração pública.

