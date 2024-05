A- A+

CANTOR Bruno Mars: de Elvis Presley mirim a "rei do pop", entenda como cantor virou o Bruninho do Brasil Cantor fará oito apresentações pelo país em outubro

Depois de shows de sucesso no The Town, em São Paulo, em setembro do ano passado, Bruno Mars voltará ao Brasil em 2024. O cantor confirmou uma turnê com oito datas (até o momento) pelo país, em outubro, passando por Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Como era de se esperar, a procura pelos ingressos do artista, que vem sendo chamado de novo "Rei do pop", foi alta e as vendas se esgotaram em menos de uma hora.

Quem é Bruno Mars?

O artista americano Brunos Mars, com 34 milhões de seguidores no Instagram, na verdade se chama Peter Gene Hernandez, tem 39 anos e nasceu em Honolulu, no Havaí. Mars tem cinco irmãos e cresceu em um ambiente musical, com uma mistura diversificada dos gêneros como reggae, rock, hip hop e R&B. Com de quatro anos de idade, Bruno, que ainda era Peter, começou a se apresentar por cinco dias por semana com a banda da sua família, The Love Notes, na qual ele ficou conhecido na ilha por sua personificação de Elvis Presley mirim.

Foi em 2010 que Bruno lançou seu primeiro álbum de estúdio, Doo-Wops & Hooligans, que está desde aquele ano ocupando posição na lista da Billboard 200. No CD, estão hits como “Grenade“, “Just the Way You Are“, “Marry You“, “The Lazy Song”, “Talking to the Moon” e "Count on me". Sucesso não só nos charts, mas também de prêmios — o cantor tem 15 estatuetas do Grammy em sua prateleira.

Desde que apareceu para a indústria, Bruno Mars lançou três álbuns solo, o último em 2016 (em 2021, lançou o projeto Silk Sonic, que também lhe rendeu um Grammy).





Por que Bruno Mars é tão amado no Brasil?

O artista veio ao Brasil pela primeira vez em 2012 e voltou em 2017, passando por São Paulo e Rio de Janeiro. Os shows foram sucesso na época e Bruno deixou os brasileiros ansiosos esperando por seu retorno. Foi só em 2023 que ele enfim voltou e cantou duas noites na estreia do festival The Town em São Paulo. Os ingressos para os dias em que ele se apresentaria esgotou em 35 minutos na época.

Bruno Mars arrebatou o público do festival, conduziu um show divertido e dançante e cativou os brasileiros adicionando palavras em português ao seu vocabulário como "gostosa" e se autointitulando "Bruninho". No meio do show, seu tecladista entreteve as pessoas com uma versão de "Evidências", de Chitãozinho & Xororó. Ali, ele já garantia o carinho nacional. Como se não bastasse, Bruno vestiu a camisa do Brasil, gravou vídeos e postou nas redes sociais.

Quando a Live Nation anunciou as novas datas de Bruno Mars para outubro deste ano, o fizeram com faixas com os dizeres "The return of Bruninho" (o retorno de Bruninho, em tradução livre). Ele mesmo publicou em seu story no Instagram vídeos de seus fãs na fila para comprar ingressos para o show.

Com jeitão alegre, divertido, com muito carisma, dança e muitos hits, Bruno Mars encanta o Brasil toda vez que passa por aqui.

Veja também

CULTURA Conheça Amanda Gomes, bailarina brasileira que faz sucesso nos palcos da Rússia