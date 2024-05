A- A+

APRESENTAÇÕES Bruno Mars é confirmado no Rio; veja as novas datas dos shows do cantor Prefeitura da cidade e produtora dos shows do cantor no Brasil entraram em acordo

O impasse acabou e Bruninho "come to Brazil", melhor seria dizer "come to Rio", parafraseando o funk que celebrou o cantor em sua última passagem pelo país. Depois de a prefeitura do Rio de Janeiro negar a autorização para os shows de Bruno Mars na cidade, anunciados para 4 e 5 de outubro, o cantor americano já tem novas prováveis datas para se apresentar para o público carioca: 16, 17 e 20 de outubro.

A informação é de uma das partes envolvidas no evento e traz nela uma particularidade embutida: três dias foram negociados entre a produtora Live Nation, responsável pelo evento, e a administração municipal, o que levanta a lebre de que Bruninho pode fazer mais uma apresentação, além das duas já previstas.

Na tarde desta quinta-feira (9), o prefeito do Rio, Eduardo Paes, deu uma pista do que estaria por virÇ usou as redes sociais para fazer uma publicação um tanto misteriosa: "Habemus, Bruno Mars", escreveu Paes em sua conta no X.

Até a noite desta quinta, a produtora do show disse não ter "informação oficial" sobre as novas datas. E aí mora uma complicação. Bruno Mars já tem show agendado em Brasília no dia 17 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha, com ingressos esgotados. O cantor se apresenta ainda nos dias 8, 9, 12 e 13 do mesmo mês em São Paulo, no estádio do MorumBis.

Por que o show de Bruno Mars foi adiado?

Na última quarta-feira (8), milhares de fãs se aglomeraram ao redor do Engenhão para garantir ingressos para a performance de Bruno Mars marcada para o dia 4 de outubro. Muitas pessoas passaram mais de 20 horas na fila, em meio a brigas, confusões e calor.

Ao Globo, Eduardo Paes (PSD) frisa que já havia alertado a empresa Live Nation — antes mesmo da venda dos ingressos — sobre a impossibilidade da realização do evento. O prefeito reforça que possui provas do fato. E insiste que não será emitida autorização para os shows na referida data.

"Na semana da eleição, dadas as condições, é impossível garantir que dezenas de milhares de pessoas se desloquem à noite, de madrugada, até o Engenhão, com esquema de segurança e ordenamento urbano adequados devido ao processo eleitoral que acontece a partir da manhã de domingo, poucas horas após o show", disse Paes. "Eu deixo aqui o meu convite ao Bruno Mars, o nosso Bruninho, para que, sim, venha fazer um, dois, três grandes shows aqui no Rio, como já fez outras vezes, mas em outra data para que tudo ocorra em tranquilidade e paz como a gente tem mostrado ao Brasil e ao mundo que o Rio de Janeiro é capaz. Pode vir, Bruno Mars, vamos ajeitar essa data", acrescentou.

O TRE-RJ assevera sobre o cuidado especial com a segurança pública na semana da eleição, algo extraordinário. "A atuação começa bem antes do dia de votação e envolve a proteção de polos e centros de distribuição, a escolta e a própria logística de entrega dos aparelhos. Além da fundamental segurança de eleitores e candidatos. É necessário lembrar que o período eleitoral ocorre sob a vigência de regras específicas, que demandam participação das forças de segurança para prevenção e enfrentamento de ilícitos diversos, que se somam aos de natureza eleitoral", informa o órgão.

Valor de ingressos de Bruno Mars serão devolvidos?

A prefeitura obriga a produtora Live Nation, por meio de notificação judicial, a cancelar a divulgação dos shows na cidade do Rio de Janeiro nas datas de 4 e 5 de outubro e a informar devidamente o público sobre a suspensão das apresentações. O valor das entradas devem ser devolvidos aos consumidores, como determinado pela administração pública.

Na manhã desta quinta-feira (9), a produtora Live Nation anunciou a suspensão da venda de ingressos para a apresentação extra marcada para o dia 5 de outubro — as vendas para essa data aconteceriam a partir desta manhã e seguiriam até sexta-feira (10). Os shows em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro, e em Brasília, no dia 18 de outubro, estão mantidos.

