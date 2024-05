A- A+

show Bruno Mars no Brasil: venda para as datas extras começa nesta quarta-feira; veja como comprar Turnê de Bruno Mars ganhou novas datas no Rio e em São Paulo, além da inclusão de Belo Horizonte e Curitiba na agenda

Começa nesta quarta-feira (22) a venda geral para as datas extras da turnê de Bruno Mars no Brasil. As novas datas foram anunciadas pela produtora Live Nation na última sexta (17), depois de um imbróglio quanto às apresentações na cidade do Rio de Janeiro. Agora, o americano tem uma agenda ampliada para 14 performances no país. Além das novas datas no Rio e em São Paulo (e das trocas de datas no Rio e em Brasília), duas cidades entraram na turnê: Belo Horizonte e Curitiba.

Quando começa a venda de ingressos para os shows do Bruno Mars?

No dia seguinte, na quarta (22), nos mesmos horários e canais da pré-venda, começa a venda geral de ingressos para as datas extras da turnê de Bruno Mars no Brasil. Clientes Santander poderão parcelar em até 5x sem juros, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x sem juros, tanto nas compras online quanto nas presenciais.

Veja, abaixo, mais informações sobre os shows em cada cidade, incluindo os valores dos ingressos:

Bruno Mars em São Paulo

Onde: Estádio do MorumBIS. Quando: 4 e 5 de outubro (datas extras). 8, 9, 12 e 13 de outubro (esgotados). Quanto: de R$ 470 (arquibancada) a R$ 1.250 (pista premium), via ticketmaster. Classificação: 14 anos.

Bruno Mars no Rio de Janeiro

Onde: Estádio Nilton Santos. Quando: 16 (data extra), 19 (esgotado) e 20 de outubro (data extra). Quanto: de R$ 550 (cadeira superior) a R$ 1.250 (pista premium), via ticketmaster. Classificação: 14 anos.

Bruno Mars em Brasília

Onde: Arena BRB Mané Garrincha. Quando: 26 e 27 de outubro (esgotados). Quanto: de R$ 550 (arquibancada) a R$ 1.250 (pista premium), via ticketmaster. Classificação: 14 anos.

Bruno Mars em Curitiba

Onde: Estádio Major Couto Pereira. Quando: 31 de outubro e 1º de novembro (datas extras). Quanto: de R$ 650 (arquibancada) a R$ 1.250 (pista premium), via ticketmaster. Classificação: 14 anos.

Bruno Mars em Belo Horizonte

Onde: Estádio Mineirão. Quando: 5 de novembro (data extra). Quanto: de R$ 590 (cadeira superior) a R$ 1.250 (pista premium), via ticketmaster. Classificação: 14 anos.

Datas alteradas: ingressos válidos e reembolso

Duas cidades tiveram suas datas alteradas. No Rio de Janeiro, o show que seria no dia 4 de outubro, teve que ser adiado por conta das eleições na cidade e passou para o dia 19 do mesmo mês. Em Brasília, os dias 17 e 18 de outubro, passaram agora para 26 e 27 do mesmo mês, respectivamente. Os ingressos adquiridos para os shows previamente anunciados nas duas cidades permanecem válidos para os mesmos setores, e não há a necessidade de troca de ingressos.

Quem pode pedir reembolso dos shows do Bruno Mars?

Quem não puder comparecer nas novas datas, pode optar pelo reembolso, que pode ser feito até o dia 5 de junho. Para as compras realizadas online, ele deve ser feito via ticketmaster (na área "Meus Pedidos", basta selecionar o pedido em questão e clicar em "Solicitar Reembolso" no final da página). Para quem comprou nas bilheterias oficiais, ele deve ser feito no mesmo local, durante os seus horários de funcionamento (no Estádio Nilton Santos, no Rio, o pedido de reembolso só pode ser feito a partir do dia 23 de maio).

