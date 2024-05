A- A+

TURNÊ Bruno Mars: novos shows são anunciados em SP e Brasília, e situação do RJ ainda é incerta Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu apresentações na cidade devido à proximidade com as eleições, e ainda não há resolução para o impasse

A produtora Live Nation anunciou, na manhã desta sexta-feira (10), três novas datas para os shows da turnê que o cantor americano Bruno Mars realizará no país em outubro. A situação das apresentações no Rio de Janeiro, que foram suspensas após determinação da prefeitura, ainda seguem sem resolução.

Em São Paulo haverá mais duas datas extras, totalizando quatro shows: além dos dias 8 e 9 de outubro, o havaiano também subirá ao palco, no MorumBIS, nos dias 12 e 13 de outubro. Em Brasília, as performances acontecem no Estádio Mané Garrincha nos dias 17 e 18 de outubro, como informa a produtora.

Responsável pela turnê do astro americano, a produtora ainda não divulgou informações acerca das apresentações na capital fluminense — que ocorreriam nos dias 4 e 5 de outubro, e já com parte dos ingressos vendida. Na última quinta-feira (9), o prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou que não havia autorizado o evento devido à proximidade com as eleições municipais, que acontecem no dia 6 de outubro.

Ao GLOBO, Paes frisou que já havia alertado representantes da produtora do evento — antes mesmo da venda dos ingressos — sobre a impossibilidade da realização dos shows nas referidas datas. O prefeito reforçou que possui provas do fato. E insistiu que não será emitida autorização para os shows na referida data. Depois, na noite da última quinta-feira (9), disse que haveria, sim, o evento, em data a ser definida, e que estaria colaborando com os produtores.

Como comprar ingressos para Bruno Mars

A venda para as novas datas em Brasília e São Paulo serão iniciadas nesta sexta-feira (10). Saiba como comprar as entradas:

Novos ingressos para São Paulo: vendas iniciadas nesta sexta-feira (10), a partir das 9h no site da TicketMaster e, a partir das 11h, na bilheteria oficial, no shopping Ibirapuera.

vendas iniciadas nesta sexta-feira (10), a partir das 9h no site da TicketMaster e, a partir das 11h, na bilheteria oficial, no shopping Ibirapuera. Novos ingressos para Brasília: vendas iniciadas nesta sexta-feira (10), a partir das 11h no site da Ticketmaster e, a partir das 13h, nas bilheterias oficiais, na Arena BRB Mané Garrincha.

Quanto custa o ingresso do show do Bruno Mars

Em São Paulo , o ingresso custa entre R$ 390 (meia-entrada para o setor Cadeira inferior) e R$ R$ 1.250 (inteira para o setor Pista premium). A taxa de serviço para compra on-line é de 20%. Há limite de 6 ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas;

, o ingresso custa entre R$ 390 (meia-entrada para o setor Cadeira inferior) e R$ R$ 1.250 (inteira para o setor Pista premium). A taxa de serviço para compra on-line é de 20%. Há limite de 6 ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas; Em Brasília, o ingresso custa entre R$ 275 (meia-entrada para o setor Arquibancada) e R$ R$ 1.250 (inteira para o setor Pista premium). A taxa de serviço para compra on-line é de 20%. Há limite de 6 ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas.

Veja também

celebridades Bebê de Justin Bieber e Hailey terá sangue brasileiro; entenda