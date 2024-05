Bruno Mars: Paes volta a afirmar que não autoriza show e pede que fãs não comprem ingressos

A- A+

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes usou novamente as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (9), para afirmar que o show de Bruno Mars no Estádio Nilton Santos, em outubro, não foi autorizado. Paes pediu que o público não compre os ingressos para a apresentação e disse que vai acionar a polícia e órgãos de defesa do consumidor: "Estão vendendo o que não podem entregar".

Segundo o prefeito, o show não vai acontecer já que é na véspera do primeiro turno da eleição. “Estão vendendo o que não podem entregar. Nesses dias não acontecerá o show no Rio de Janeiro. E mesmo assim insistem em vender. Queremos muito a presença de Bruno Mars aqui. Só precisam respeitar as regras da cidade”, escreveu no perfil da rede X.

Um dia antes, Paes já havia se manifestado em suas redes sociais que o município não iria dar autorização para o show previsto para acontecer no dia 4 de outubro. Segundo ele, o motivo é a proximidade com o primeiro turno das eleições, no dia 6.

"O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos", escreveu Paes.

A produtora Live Nation anunciou datas extras para a turnê de Bruno Mars no Brasil após os ingressos esgotarem em menos de uma hora nesta quarta-feira (8). Além das apresentações já marcadas (nos dias 4 de outubro, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos; 8 e 9 de outubro, no MorumBis, ou Estádio do Morumbi, em São Paulo; e 17 de outubro, na Arena Mané Garrincha, em Brasília), haverá mais quatro performances, duas em São Paulo e as demais na capital fluminense e no Distrito Federal.

"Informamos isso à produção do show do artista Bruno Mars no mesmo dia da divulgação da data do dia 04 de outubro para o show no Rio de Janeiro. Mesmo assim eles fizeram a venda de ingressos. A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições. Se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível. Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio", finalizou Paes.

