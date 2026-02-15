A- A+

Bruno Mars posta foto de Reginaldo Rossi em comemoração ao Valentine's Day A data representa o Dia dos Namorados nos Estados Unidos

O cantor estadunidense Bruno Mars surpreendeu os brasileiros ao publicar uma foto do Rei do Brega, o cantor pernambucano Reginaldo Rossi, em seu perfil oficial no Instagram, em comemoração ao Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

Esta não é a primeira vez que Bruno Mars demonstra seu carinho pelo Brasil e pela cultura do país. Entre outubro e novembro de 2024, o artista realizou 14 shows nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

Durante o período, fãs chegaram a brincar nas redes sociais sobre o cantor ser brasileiro. Ao deixar o país, Bruno lançou a música “Bonde do Brunão”, na qual faz referências ao funk brasileiro e à sua experiência no Brasil. No videoclipe, é possível ver momentos vividos pelo artista durante a passagem pelo país.

Desta vez, porém, a escolha animou ainda mais os brasileiros. O cantor norte-americano e o Rei do Brega costumam ser comparados por fãs nas redes sociais, principalmente pela semelhança física, mas também pelo repertório musical.

Nas redes sociais, internautas comentaram o gesto e destacaram o reconhecimento ao artista pernambucano.

finalmente o bruno reconhecendo o quanto ele e o reginaldo rossi são idênticos pic.twitter.com/Pw2ESbpMVW

o Bruno Mars postando o ícone Reginaldo Rossi nos stories do nada pic.twitter.com/vDPmTvYaig — vinuxo (@vinxfaria) February 15, 2026

