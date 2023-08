A- A+

MILHÕES Bruno Mars receberá maior cachê já pago por Roberto Medina, criador do Rock In Rio; saiba quanto Cantor se apresentará no The Town, novo evento do empresário, que acontecerá em setembro

Em entrevista ao jornal Estadão, o empresário Roberto Medina – conhecido por ser criador do Rock In Rio – disse que irá desembolsar para Bruno Mars o cachê mais caro já pago na sua vida. O cantor estadunidense fará dois shows no The Town, novo evento de Medina, que acontecerá em setembro, em São Paulo (SP).



Em sua longa trajetória à frente do Rock In Rio, o empresário já trouxe grandes atrações ao festival, como Queen, Beyoncé, Gun'n'Roses, Iron Maide, Metallica. Mas, confessou que nunca tinha pago tão caro por uma atração quanto pagará a Bruno.



Por questões contratuais, Medina não revelou quanto receberá o cantor, mas, segundo apuração do Estadão, Mars receberá US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões na cotação atual). Comos serão dois shows, o cantor vai faturar em torno de R$ 16 milhões para se apresentar no The Town. No entanto, empresário não reclama disso. "O show wque ele faz vale cada centavo", disse Medina.

Veja também

CELEBRIDADES Mel Maia e MC Daniel reatam namoro; atriz e funkeiro trocaram beijo nos Estados Unidos