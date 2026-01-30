Bruno Mars se apresentará na cerimônia do Grammy 2026; veja todos os artistas confirmados
Evento ocorre neste domingo, 1º, e terá transmissão no Brasil pela TNT e HBO Max
Bruno Mars entra para a lista de artistas confirmados para se apresentar na cerimônia do Grammy 2026. O evento ocorre neste domingo, 1º, com exibição no Brasil.
Vencedor de diversos Grammys, Mars retorna a mais uma edição da premiação, desta vez, com três indicações. O artista concorre nas categorias Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo/Grupo. Bruninho disputa em todas as categorias com o hit APT, música lançada em 2024 em colaboração com Rosé, do Blackpink.
Harry Styles e Doechii foram confirmados como apresentadores do evento. Em 2026, o Grammy inaugura duas novas categorias: Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum.
O ano começou agitado para Bruno Mars. Depois de 10 anos, o músico anunciou o lançamento de seu próximo álbum, The Romantic. O registro chega em 27 de fevereiro e, enquanto isso, os fãs podem aproveitar o novo single, já disponível, I Just Might.
Outros artistas confirmados para se apresentarem no Grammy 2026
Dentre os principais selecionados para se apresentarem na cerimônia do Grammy 2026 estão Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga e Tyler, the Creator, segundo a Variety.
Confira a lista completa abaixo:
Lady Gaga
Justin Bieber
Tyler, the Creator
Sabrina Carpenter
Clipse e Pharrell Williams
Post Malone
Reba McEntire
Katseye
Leon Thomas
Lola Young
Olivia Dean
Addison Rae
The Marias
Alex Warren.
Segmento In Memoriam
Reba McEntire
Brandy Clark
Lukas Nelson
Homenagens
Lauryn Hill - homenagem a D’Angelo e Roberta Flack
Post Malone, Watt, Slash, Duff McKagan e Chad Smith - homenagem à Ozzy Osbourne
Onde e quando assistir ao Grammy 2026
A cerimônia do Grammy 2026 será transmitida no Brasil pelo TNT e pela HBO Max. A exibição tem início às 21h30 (horário de Brasília).