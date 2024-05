A- A+

Cultura Bruno Mars tem novas datas de shows no Rio de Janeiro, com turnê ampliada para outras cidades Cantor terá apresentações nos dias 16, 19 e 20 de outubro, no Estádio Nilton Santos

Novas datas para os shows de Bruno Mars no Brasil foram divulgadas nesta sexta-feira (17) pela Live Nation. Após um mal-entendido quanto às apresentações na cidade do Rio de Janeiro, o artista americano tem datas marcadas para 14 shows no país. Houve alteração em algumas cidades como no em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e alteração em São Paulo e na capital carioca.

Veja as datas abaixo:

A cidade do Rio de Janeiro terá o show do dia 04/10 alterado para o dia 19, além da adição de duas novas datas, 16 e 20 de outubro, todas no Estádio Nilton Santos.

Em Brasília as duas datas anunciadas, 17 e 18/10, serão alteradas para os dias 26 e 27 de outubro, respectivamente, na Arena BRB Mané Garrincha.

Já em São Paulo, devido ao enorme sucesso, dois shows extras foram adicionados à sequência dos já esgotados 4 shows na cidade, acontecendo nos dias 04 e 05/10, também no MorumBIS.

Por último, Curitiba e Belo Horizonte são as mais novas cidades a entrarem na rota dos shows no país, com duas apresentações na capital paranaense nos dias 31/10 e 01/11 no Estádio Major Couto Pereira e no dia 05/11 em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão.

