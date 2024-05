A- A+

SHOW Bruno Mars: venda de ingressos para o show do cantor no Brasil começa nesta quarta-feira (8) Artista fará shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, em outubro

Depois de shows de sucesso no The Town, em São Paulo, em setembro do ano passado, Bruno Mars voltará ao Brasil em 2024. O cantor confirmou uma pequena turnê pelo país, em outubro, passando por Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Nesta quarta-feira (6), foi iniciada a venda dos ingressos para o público geral. Clientes do banco Santander tiveram prioridade e puderam comprar os bilhetes na segunda-feira (6).

A seguir, veja valores, como e onde comprar os ingressos.

Quanto custa o ingresso do show do Bruno Mars

No Rio de Janeiro, o ingresso custa entre R$ 275 (meia-entrada para o setor Cadeira Superior Oeste B) e R$ 1.250 (inteira para o setor Pista premium); a taxa de serviço para compra on-line é de 10%. Há limite de 6 ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas;

Em São Paulo, o ingresso custa entre R$ 390 (meia-entrada para o setor Cadeira inferior) e R$ R$ 1.250 (inteira para o setor Pista premium). A taxa de serviço para compra on-line é de 20%. Há limite de 6 ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas;

Em Brasília, o ingresso custa entre R$ 275 (meia-entrada para o setor Arquibancada) e R$ R$ 1.250 (inteira para o setor Pista premium). A taxa de serviço para compra on-line é de 20%. Há limite de 6 ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas.





Como comprar ingressos do Bruno Mars para os shows no Rio de Janeiro

Para o público geral, a venda começa nesta quarta-feira (8/5), a partir das 11h, on-line, e a partir das 13h nas bilheterias oficiais;

Ingressos on-line na Ticketmaster;

Bilheterias oficiais no Estádio Nilton Santos (Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro).

Como comprar ingressos do Bruno Mars para os shows em São Paulo

Para o público geral, a venda começa na quarta-feira (8/5), a partir das 9h, on-line, e a partir das 11h nas bilheterias oficiais;

Ingressos on-line na Ticketmaster;

Bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis, São Paulo).

Como comprar ingressos do Bruno Mars para os shows em Brasília

Para o público geral, a venda começa na quarta-feira (8/5), a partir das 11h, on-line, e a partir das 13h nas bilheterias oficiais;

Ingressos on-line na Ticketmaster;

Bilheterias oficiais na Arena BRB Nilson Nelson (SRPN Portão 1, SRPN - Asa Norte, Brasília)

