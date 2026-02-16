A- A+

Carnaval Bruno Mars vira boneco no carnaval de Olinda e homenageia Reginaldo Rossi no Valentine's Day Desde sua última aparição no Brasil, que gerou grande repercussão nas redes sociais, fãs passaram a comparar o norte-americano ao Rei do Brega

No sábado, 14, data em que é celebrado o Valentine's Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos e em outros países, o artista pop Bruno Mars, conhecido no Brasil como "Bruninho", publicou nos stories de sua conta no Instagram uma foto do brasileiro Reginaldo Rossi, cantor e compositor que ficou conhecido como o "Rei do Brega".

Desde sua última aparição no Brasil, que gerou grande repercussão nas redes sociais, fãs passaram a comparar o norte-americano ao Rei do Brega, tanto pela aparência física quanto por elementos do repertório musical de ambos.

Como de costume, Bruno Mars reagiu com bom humor às brincadeiras e surpreendeu ao compartilhar justamente a imagem de Rossi em uma publicação inesperada.

Carnaval em Olinda com Bruninho

O impacto cultural da passagem do artista pelo País chegou também ao carnaval pernambucano. Em Olinda, um dos polos mais tradicionais da folia, Bruno Mars ganhou uma versão em boneco gigante, tradição marcante da festa local, e virou atração nas ruas da Região Metropolitana do Recife.

Nas redes, a brincadeira viralizou com o clima de celebração: "THIS IS RECIFE!!! Bruno Mars ganhou uma versão em boneco gigante durante o tradicional carnaval de Olinda. É o Brunão na avenida!"

A ideia por trás do 'Bonde do Brunão'

Após uma série de 15 shows no Brasil em 2024, o cantor produziu um funk em português, "Bonde do Brunão", como homenagem aos fãs locais, música que acabou lançada oficialmente meses depois nas plataformas digitais.

O single surgiu a partir da passagem do artista pelo Brasil e integrou uma parceria com o jogo Fortnite, entrando para a trilha sonora da temporada do Fortnite Festival.

Mesmo sem um álbum solo recente, Bruno Mars segue em alta nas plataformas globais com colaborações e faixas entre as mais ouvidas do mundo, mantendo presença constante nas paradas internacionais.

