Bruno Mars X Taylor Swift: quem pode mais entre os fãs brasileiros? Entenda a disputa

Bruno Mars ou Taylor Swift? Bastou a produtora Live Nation anunciar datas extra para os shows de Bruno Mars no Brasil, muita gente começou a questionar se o cantor americano repetiria os feitos de Taylor no país.



Ingressos esgotados rapidamente, tanto na pré-venda quanto na venda para o público geral, mais datas incorporadas à turnê... Será que Bruninho, chamado de "o novo rei do pop", chega lá?

Na noite de quarta-feira (8), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou as redes sociais para afirmar que os shows de Bruno Mars na cidade não podem ser realizados.



Segundo Paes, a realização do primeiro turno das eleições municipais no dia 6 de outubro impede que os espetáculos aconteçam. A produtora dos shows, Live Nation, não respondeu ao Globo até o fechamento desta reportagem.

Pré-venda

No primeiro dia de pré-venda de ingressos para os shows que Taylor Swift fez no Brasil em 2023, a fila virtual para garantir um lugar nas apresentações da cantora em São Paulo chegou a ter 140 mil pessoas por volta de meio-dia.

Os shows de Bruno Mars também tiveram dois dias de pré-venda. Quer dizer, como todos os ingressos esgotaram em menos de 1 hora, não foi necessário o segundo dia.





Ingressos

Já a venda de ingressos para o público em geral da The Eras Tour foi rapidíssima. Em cerca de 40 minutos não havia mais nada para os shows da cantora no Rio de Janeiro e em São Paulo. A venda começou às 10h e teve mais de 1,5 milhão de pessoas na fila de espera.

Os shows de Bruno Mars também foram disputados. Após a abertura da venda para o público em geral, levou apenas 1 hora para os ingressos esgotarem. No X, fãs do cantor subiram a hashtag #Esgotou

Shows extras

Inicialmente, a The Eras Tour teria um show no Rio de Janeiro e dois em São Paulo. Com os ingressos esgotados tão rapidamente, o jeito foi abrir novas datas: mais dois no Rio e outra em São Paulo. A cantora então pulou de três para seis apresentações no país.

Mais uma vez, a fila foi longa. Em pouco mais de meia hora, 1,2 milhão de senhas foram geradas na fila virtual que se formou para a concorrida disputa por ingressos das apresentações extras.

Bruno também precisou abrir datas extras. Além das apresentações já marcadas (uma no Rio de Janeiro, duas em São Paulo, e uma em Brasília), haverá mais quatro performances, duas em São Paulo e as demais na capital fluminense e no Distrito Federal. Um total de oito apresentações no país. Bruno só não fará mais apresentações no Brasil do que o Coldplay, que, em 2023, fez 11 concertos.

Preços

Os ingressos para os shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro custavam entre R$ 480 (cadeira superior) e R$ 950 (pista premium). Esses são os valores inteiros. Já em São Paulo variavam de R$ 380 (cadeira superior) e R$ 1050 (pista premium).

Os shows de Bruno Mars são um pouco mais caros. No Rio e em Brasília, os ingressos vão de R$ 550 (cadeira superior leste) a R$ 1.250 (pista premium). Em São Paulo, de R$ 470 (arquibancada) a R$ 1.250 (pista premium).

