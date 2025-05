Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho abordam o legado dos pais em espetáculo que chega ao Recife

A- A+

Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho dividem o palco em “Gostava mais dos pais”. O espetáculo chega ao Recife para uma curta temporada no Teatro do Parque, de 23 a 25 de maio.

Os atores carregam o DNA de dois ícones do humor brasileiro: Chico Anysio e Lucio Mauro. A peça celebra a grande amizade entres os pais, que foi transmitida também aos filhos.

Debora Lamm assina a direção da montagem, enquanto Aloísio de Abreu e Rosana Ferrão respondem pelo texto. A escrita partiu de questionamentos levantados pelos protagonistas.

Em cena, a dupla interpreta dez personagens e várias versões de si mesmos. A série esquetes entrecruza as histórias de vida dos artistas com temas contemporâneos, como as barreiras impostas ao humor, a cultura do cancelamento e as fake news.

Bruno e Lucio brincam também com o peso do legado dos pais – e as inevitáveis comparações com eles –, e o esforço para se manterem relevantes na faixa da meia-idade. O ponto de partida é um debate sobre a postagem ou não de uma dancinha deles no TikTok, o que desencadeia diferentes recortes de pontos de vistas afiados.

Serviço:

Espetáculo “Gostava mais dos pais”

Quando: 23 e 24 de maio, às 20h; e 25 de maio, às 18h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 50, à venda no Sympla

Informações: (81) 99488-6833



