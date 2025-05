A- A+

TEATRO Comédia com Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho ganha sessão extra no Teatro do Parque "Gostava Mais dos Pais" terá apresentações no Recife, de 23 a 25 de maio; sessão extra foi aberta para o sábado (24), com ingressos a partir de R$ 50

Os memoráveis Chico Anysio (1931-2012) e Lúcio Mauro (1927-2019) serão relembrados no palco pelos filhos Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho em quatro sessões no Recife, no Teatro do Parque, do espetáculo "Gostava Mais dos Pais".



A peça será apresentada entre os dias 23 e 25 de maio, com sessão extra aberta para o sábado (24), e bilhetes a partir de R$ 50 disponíveis no site Eventim.

No palco, os atores celebram os pais e trazem à tona o desafio de quem carrega o DNA de dois gigantes da comédia no País, seguem a mesma profissão e, no entanto, a realidade pode não ser tão trivial para eles.





"Esse espetáculo é, antes de tudo, a celebração da grande amizade que nossos pais passaram para nós. Nossas trajetórias se entrelaçaram por conta própria, repetindo uma feliz parceria deles, mas do nosso jeito, no nosso tempo", conta Lúcio Mauro Filho.



Já Mazzeo complementa afirmando que na peça eles usam o palco "para falar sobre a passagem do tempo e a tentativa de entender o nosso lugar nesse mundo novo".

O Projeto

A ideia de "Gostava Mais dos Pais" surgiu ainda antes da pandemia da Covid-19, enquanto estavam em turnê com "5X Comédia" - espetáculo que circulou pelo Brasil entre 2017 e 2019.



Com direção de Debora Lamm, e texto de Aloísio de Abreu e Rosana Ferrão, a peça foi escrita a partir de questionamentos dos dois atores, Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho.

Com estreia em maio de 2024, o espetáculo já passou por palcos diversos País afora, arrancando risos ao contar, no decorrer de pelo menos dez personagens vividos pela dupla, várias versões de si mesmos numa sequência de esquetes que se entrelaçam em suas histórias de vida, aliadas a tema contemporâneos.



Crédito: Francio de Holanda/Divulgação

Sobre o nome da peça, a literalidade está na vivência dos atores quando são interpelados nas ruas, recebem elogios mas, ao final, ouvem frases do tipo "Gostava mais do seu pai".

Novos Tempos

No palco, os atores também brincam com o peso do legado dos pais, assim como com as comparações com eles.



Ao mesmo tempo em que há reflexão sobre o quão é difícil o entendimento de seus lugares no mundo moderno e o esforço para que se mantenham relevantes na faixa da meia-idade.



"É uma reflexão também sobre o desejo de não remar contra a maré e ao mesmo tempo entender os novos tempos", ressalta Mazzeo, complementado por Lúcio: "Enxergar o novo é a chave".

SERVIÇO

"Gostava Mais dos Pais", com Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho

Quando: Sexta, 23 de maio, às 20h; Sábado, 24 às 17h (sessão extra) e às 20h e Domingo, 25, às 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 no site Eventim - com sessão extra aberta para o sábado, 24

Informações: (81) 9 9488-6833

