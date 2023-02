A- A+

BBB 23 Bruno pede desculpas por desistência e Tiago Abravanel se solidariza com o brother; confira o recado O cantor também apertou o botão quando participou do reality, na edição passada

Após apertar o botão e dar adeus a sua jornada no BBB 23, Bruno Gaga foi ao confessionário para se desculpar com o público pela desistência. "Olá, gente. Eu sou o Bruno Gaga e estou desistindo do programa BBB 23. Por uma pena, não sei se é fatalidade, mas cheguei ao meu ápice da ansiedade. Coisa que nunca senti lá fora", desabafou Bruno.



O agora ex-brother disse que se inscreveu no programa para mudar a vida de sua família e refletiu sobre sua trajetória no programa. "Eu cheguei nesse programa radiante, muito feliz, muito realizado de um sonho, mas depois disso, com a pressão psicológica do jogo e críticas que já escuto lá fora, esse é o meu jeito e eu não iria mudar nunca. Mas foi algo muito além. Aqui gera muito medo, muita insegurança, bateu muita tristeza, bateu saudade, foram infinitas emoções, e eu não estava suportando mais", disse.

"Quando eu me perdi dentro de mim, eu disse 'meu Deus, eu não sou assim, eu não quero mostrar isso para o Brasil. Esse Bruno apagado, sem brilho e ofuscado'. eu não sou isso", concluiu Bruno, afirmando que rezou muitas vezes e que se sentiu sozinho durante o jogo.

Solidariedade

Após a saída de Bruno, o cantor e ex-BBB Tiago Abravanel, que também apertou o botão da desistência na edição passada do reality, usou as redes sociais para apoiar Bruno Gaga. Após ver a cena, Tiago fez uma live em seu Instagram e falou sobre o assunto com seus seguidores.

"Resolvi vir aqui pra deixar toda a minha solidariedade pro Gaga e pra família dele, pra todo mundo. Esse momento não é um momento fácil", disse Tiago.

"Que a gente seja sincero com a gente. É muito legal o Big Brother, é uma put* experiência na minha vida e na vida de qualquer pessoa que passa por essa experiência. Mas não é fácil, vocês sabem que não é fácil. Vocês nem imaginam o quanto é difícil. O Brasil inteiro viu que o Gaga não tava bem. E que bom que ele conseguiu ter força pra saber a hora de parar", completou Tiago.

