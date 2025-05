A- A+

SHOW Bruno traz show solo para Pernambuco com a turnê "Inevitável - A Festa" após acidente de Marrone Apresentação acontece no Classic Hall neste sábado (17), às 20h; ingressos estão disponíveis

A turnê "Inevitável - A Festa", da dupla Bruno & Marrone, chega a Pernambuco neste sábado (17), mas sem a presença de Marrone, que caiu do palco durante um show no último sábado (10), em Goiânia (GO). Na ocasião, ele bateu a cabeça e passou por cirurgia para tratar uma fratura na mão esquerda - cantor recebeu alta na terça-feira (13).

O cantor Bruno assume sozinho o palco do Classic Hall, em Olinda, promovendo uma experiência musical imersiva por meio de interatividade, além de atravessar clássicos da dupla. O município de Pernambuco será a terceira cidade a receber o projeto, que passou por Goiânia e São Paulo, reunindo milhares de fãs em apresentações de mais de quatro horas de duração.

O cantor de rock Dino Fonseca abre o show às 20h, em seguida Enzo Rabelo, filho de Bruno, leva ao público pernambucano um repertório pop com influências do sertanejo. Bruno sobe ao palco na sequência fazendo 3 horas de apresentação.

Confira recado de Bruno:

SERVIÇO

Turnê "Inevitável - A Festa" com Bruno (solo)

Quando: 17 de maio, 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho, Olinda - PE

Ingressos: a partir de R$ 140 no Bem Ingressos

