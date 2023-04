Bruno Tumolli: saiba quem é o novo namorado da apresentadora Ana Clara

A- A+

A apresentadora Ana Clara Lima está de namorado novo. Trata-se do advogado paulista Bruno Tumolli, a primeira pessoa com quem a ex-BBB já assumiu um relacionamento na vida.



O anúncio da relação foi feito neste domingo, após a festa de aniversário de 26 anos dela. A comemoração aconteceu neste sábado, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, o affair estava presente e foi, inclusive, o nome cantando durante o tradicional "com quem será".

O rapaz mora e trabalha em São Paulo, mas visita o Rio com frequência. Seguido nas redes sociais pelo pai e por muitos amigos próximos da apresentadora, ele recebeu elogios do sogro no post em que Ana Clara contou a novidade aos fãs e seguidores.



"Ganhei um amigo e um filho", comentou Papito, pai da ex-BBB, na publicação feita por ela no Instagram. Em seu perfil no Instagram, Ayrton chegou a publicar um story sozinho com o genro, com os dizeres "Deus abençoe a relação de vocês".

Apesar de já ter conquistado o círculo de amizades de Ana Clara, o advogado continua discreto nas redes sociais. Bruno tem o perfil trancado no Instagram e conta com menos de dois mil seguidores na rede social. No anúncio do namoro, ele também ganhou declarações da namorada. "Desde o ano passado mudando meus dias e a pessoa que eu sou", escreveu ela junto a um emoji de coração vermelho.



Há cerca de um mês, no início de março, Ana Clara falou sobre nunca ter namorado em seu perfil do Instagram. Respondendo perguntas enviadas por seus seguidores, a apresentadora contou que nunca passou por essa "experiência antropológica".

"Já falei isso várias vezes. Nunca passei por essa experiência antropológica. Conquistei meu espaço, conquistei minha independência financeira e minha independência geral, mas trabalhamos em um mercado que está sempre se renovando. Sou muito crítica. Acho que nada nunca é suficiente e quero evoluir", afirmou ela à época.

