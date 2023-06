A- A+

Caso Jeff Machado Bruno usou nome falso, e pagou adiantado e em dinheiro estadia de um mês em hostel onde foi preso Principal suspeito da morte estava hospedado no Morro do Vidigal há mais de 20 dias

O produtor Bruno Rodrigues, principal suspeito da morte do ator Jeff Machado e preso nesta quinta-feira (15), estava escondido num hostel da favela do Vidigal com vista deslumbrante para o mar do Leblon.

Segundo o proprietário da Laje do Neguinho, o hóspede se registou com o nome falso de Natan Silva, no dia 24 de maio, logo após o crime ter sido descoberto, e pagou R$ 1.100 por um mês de estadia numa das suites do estabelecimento, cujas diárias vão de R$ 150 a R$ 200. Ao se hospedar, se apresentou como produtor e ainda ofereceu ajuda para organizar eventos no local. Ele já tinha mudado o seu visual.

- O inimigo estava morando ao meu lado. Não sabia quem era - disse, José Silva, o Neguinho, que alegou não estar acompanhando o caso e por isso não sabia de quem se tratava - Aqui é um hotel, a gente hospeda todo mundo. Eu não tava ciente disso não, eu quase não vejo televisão. E ele tá bem diferente, pelo que o pessoal me mostrou aqui. Eu conversei com ele, ele falou que era produtor de eventos, que se eu precisava de ajuda - completou.

Localizado na Rua Doutor Olinto de Magalhães, número 74, a Lage do Neguinho oferece suítes para 2 pessoas por R$ 200 e quartos coletivos de 4 ou 6 camas, com o valor de R$ 70 por pessoa. Caso a reserva seja feita para mais de 10 dias, o valor da diária da suíte pode abaixar para R$ 150.

De acordo com o perfil do hostel no Instagram, que conta com mais de 30 mil seguidores, os quartos possuem banheiros com chuveiro elétrico, frigobar, ar condicionado, área comum equipada com cozinha e máquina de lavar roupas, além da vista para o mar.

O local também é conhecido por sediar eventos como o "Sambinha do Vidigal", assim como festas de aquecimento de carnaval, reveillon, entre outros. Bruno teria passado cinco dias na comunidade, hospedado no hostel.

Veja também

Alvo de disputa, mansão de ex-banqueiro em SP foi cenário de série com Paolla Oliveira; relembre