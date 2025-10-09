A- A+

Artes Visuais Bruno Vilela abre a exposição "As Estrelas Descem à Terra" nesta quinta-feira (9) Com obras inspiradas em viagem à Amazônia, mostra pode ser visitada na Galeria Marco Zero

“As Estrelas Descem à Terra”, nova exposição de Bruno Vilela, será inaugurada nesta quinta-feira (9), às 17h, na Galeria Marco Zero. Com curadoria de Daniel Donato, a mostra apresenta, entre outras coisas, obras inspiradas por uma imersão de 20 dias na Amazônia.

No espaço expositivo, o público poderá encontrar 16 trabalhos inéditos, entre pinturas e desenhos. As criações nasceram de estudos do artista sobre paisagens, pessoas, animais, vegetações, cosmologias e lendas da floresta e do rio.

A série “Eco Reflexo”, presente na exposição, é um exemplo do diálogo que Bruno costuma estabelecer entre diferentes culturas e suas próprias referências. “Fui me apropriando da cultura da Amazônia, colocando a minha, me inserindo na cultura ou inserindo a cultura no meu dia a dia. É a maneira como eu vivo na obra, é a obra me transformando”, afirmou o artista, por meio de sua assessoria de imprensa.



“O Ano da Serpente”, primeiro vídeo realizado por Bruno, ganha uma sala especial para exibição ininterrupta dentro da galeria. O curta-metragem nasceu após a viagem e acabou inspirando todos os outros novos trabalhos do artista, que classifica a obra como um híbrido entre o cinema experimental e a videoarte.

O filme foi lançado na Mostra Limite do Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Kinoforum. Seu enredo acompanha um viajante que, após encontrar uma caixa misteriosa com objetos enigmáticos, embarca em uma jornada pela floresta amazônica, onde sons e visões misteriosas se revelam como tentativas de comunicação com a natureza. Como guia nessa jornada mística, a Deusa Serpente aparece em diferentes formas no vídeo.

Nas pinturas e desenhos que compõem a mostra, Bruno Vilela também recriou mitologias, a partir de histórias contadas por moradores da região. Textos sobre antropologia, psicologia, e filosofia, além de obras do cineasta David Lynch, também inspiraram as novas obras.

Serviço:

Exposição “As Estrelas Descem à Terra”, de Bruno Vilela

Quando: abertura nesta quinta-feira (9), às 17h

Visitação: até 23 de dezembro; de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 17h

Onde: Galeria Marco Zero (Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem)

Entrada gratuita

Informações: (81) 98262-3393 | www.galeriamarcozero.com | @galeriamarcozero



*Com informações da assessoria de imprensa.



Veja também