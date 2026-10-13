Bryan Cranston lamenta a morte de RJ Mitte, seu "filho" em "Breaking Bad", e menciona desencontro
Na mensagem, o famoso ator relembrou momentos dos bastidores da série, incluindo o episódio piloto
Bryan Cranston comentou a morte do ator norte-americano RJ Mitte, intérprete de Walter White Jr. em ''Breaking Bad'' (2008-2013), aos 34 anos.
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Na mensagem de Cranston, publicada na sua conta do Instagram, o célebre ator menciona RJ Mitte no parágrafo inicial como o seu ''querido filho em ''Breaking Bad''. Bryan relembrou quando conheceu o jovem (com 14 anos) nos bastidores da série e que ele interpretou Walter White Jr com alegria e entusiasmo.
RJ Mitte nasceu com paralisia cerebral o que impulsionou o seu percurso como filantropo e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. Bryan Cranston revelou a determinação do finado ator para enfrentar a exigente rotina de filmagens, além de nunca usar a condição neurológica como desculpa.
''Ele (RJ Mitte) era uma das estrelas de uma série de sucesso, mas ainda era apenas um garoto. Aquele menino ainda não tinha muita experiência quando começamos a filmar o episódio piloto, em fevereiro de 2007, mas, aos poucos, o vimos crescer e se tornar um ator realmente excelente'', escreveu Bryan Cranston.
''Ver todo esse potencial e futuro interrompidos é uma perda imensa'', acrescentou o ator. Cranston fez questão de lembrar uma troca de mensagens entre ele e Mitte para combinar um almoço há apenas algumas semanas. Na publicação, Bryan também fez um alerta para a saúde mental.
''Não sei se aquele almoço teria mudado o futuro dele...Mas sei que eu o amava e que gostava muito de sua companhia ao longo dos anos na série e mesmo depois que os holofotes de ‘Breaking Bad’ se apagaram...Vou sentir sua falta, meu filho'', concluiu.
A morte do ator norte-americano RJ Mitte foi confirmada por um de seus representantes à AFP na última segunda-feira (12), no Texas, nos Estados Unidos.