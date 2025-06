A- A+

MÚSICA BTS anuncia primeiro álbum ao vivo 'Permission to dance on stage Live' estará disponível a partir de 18 de julho

O BTS anunciou que vai lançar seu primeiro álbum ao vivo, “Permission to dance on stage – Live”, acompanhado do conteúdo digital complementar, “BTS Permission to Dance on Stage – Seoul”.

O álbum ao vivo traz o registro da turnê “Permission to dance on stage”. As 22 faixas incluem grandes sucessos do grupo sul-coreano, incluindo “Dynamite”, “Butter”, “Life Goes On”, “Boy With Luv (feat. Halsey)” e “ON”.





Já o conteúdo digital complementar traz uma compilação em vídeo de 141 minutos da apresentação de encerramento da turnê no no Estádio Olímpico de Seul, em março de 2022. O pacote inclui ainda um photobook de entrevistas com 92 páginas e bastidores.

“Permission to dance on stage – Live” estará disponível nas plataformas de streaming em todo o mundo a partir de 18 de julho, com pré-venda iniciando em 1º de julho, tanto em lojas físicas quanto online.

Veja também